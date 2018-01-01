После сексуальных домогательств Кевина Спейси обвинили еще и в расизме

Артист оскорбительно относился к чернокожим во время съемок сериала

Знаменитый голливудский актер Кевин Спейси, которого недавно обвинили в сексуальных домогательствах, получил новые претензии. На этот раз ему предъявляют пренебрежительное отношение к чернокожим. Об этом заявил глава охранной фирмы VIP Protective Service в США – 51-летний Ерла Блу, который обеспечивал безопасность на съемках первого сезона



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Кевин Спейси

Артист оскорбительно относился к чернокожим во время съемок сериала

Знаменитый голливудский актер Кевин Спейси, которого недавно обвинили в сексуальных домогательствах, получил новые претензии. На этот раз ему предъявляют пренебрежительное отношение к чернокожим.

Об этом заявил глава охранной фирмы VIP Protective Service в США – 51-летний Ерла Блу, который обеспечивал безопасность на съемках первого сезона сериала «Карточный домик». По словам менеджера, Спейси отказывался общаться с чернокожими телохранителями.

Кроме того, со стороны артиста звучали пренебрежительные заявления и оскорбления. А когда ему показывали трейлер сериала, то Спейси попросил, чтобы в этот момент вышли чернокожие охранники.

Скандал вокруг Спейси разгорелся прошлой осенью. Началось все с обвинений актера Энтони Реппа, который заявил, что в 14-летнем возрасте едва спасся от приставаний Спейси. После этого сам актер сделал каминг-аут, признавшись, что он гей. Затем звезду «Карточного домика» обвинили в домогательствах и другие кинематографисты, а также работники театра.

Джерело: Гордон