Поклонники Майли Сайрус и Лиама Хемсворта никак не дождутся, когда пара наконец-то свяжет себя узами брака

Певица уже давно носит на безымянном пальце помолвочное кольцо, которое ей подарил возлюбленный, но несмотря на это, в своих интервью она не раз заявляла, что к замужеству еще не готова. Однако недавно в зарубежных СМИ появились заголовки о том, что Майли и Лиам тайно сыграли свадьбу на родине актера, в Австралии. Пара



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Поклонники Майли Сайрус и Лиама Хемсворта никак не дождутся, когда пара наконец-то свяжет себя узами брака

Певица уже давно носит на безымянном пальце помолвочное кольцо, которое ей подарил возлюбленный, но несмотря на это, в своих интервью она не раз заявляла, что к замужеству еще не готова.

Однако недавно в зарубежных СМИ появились заголовки о том, что Майли и Лиам тайно сыграли свадьбу на родине актера, в Австралии. Пара провела новогодние праздники с семьей Лиама и там же отпраздновала 28-летние актера.

По словам источников, тайная церемония бракосочетания прошла в небольшом городке Байрон-Бей, где два года назад Майли и Лиам возобновили отношения. «Для них это знаковое место, так что не удивительно, что они его выбрали для свадьбы», — рассказал инсайдер. А очевидцы заявили, что на безымянных пальцах знаменитостей красуются обручальные кольца.

Пока что Майли и Лиам никак не комментируют слухи, но в серьезности их отношений уже никто не сомневается. Ранее приближенные к знаменитостям лица сообщали, что пара всерьез настроена завести ребенка.

Напомним, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться в 2009 году. Однако спустя четыре года объявили о разрыве. Роман возобновился в январе 2016, а в октябре знаменитости подтвердили, что снова помолвлены.

Джерело: graziamagazine.ru