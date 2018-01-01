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    Марк Уолберг отдаст свой гонорар в фонд по борьбе с домогательствами

    Голливудский Актер эффектно выпутался из скандала
    Несколько дней назад Марк Уолберг неожиданно оказался в центре внимания рассерженных голливудских актрис и СМИ после того, как выяснилось, что за досъемки фильма «Все деньги мира» актер получил в 1500 раз больше, чем его коллега, Мишель Уильямс. На критику и недовольство Марк отреагировал оперативно: актер заявил, что от имени Мишель
    • Вчора, 16:07
    • Розсилка

    Голливудский Актер эффектно выпутался из скандала

    Несколько дней назад Марк Уолберг неожиданно оказался в центре внимания рассерженных голливудских актрис и СМИ после того, как выяснилось, что за досъемки фильма «Все деньги мира» актер получил в 1500 раз больше, чем его коллега, Мишель Уильямс. На критику и недовольство Марк отреагировал оперативно: актер заявил, что от имени Мишель пожертвует сумму, полученную за досъемки, в фонд по борьбе с домогательствами Time’s Up, недавно основанный группой голливудских звезд.

    Напомним, за 10 дополнительных дней съемок Уолберг получил около 1,5 миллионов долларов, в то время как Мишель Уильямс заплатили всего 1000 долларов. Почему работу двух востребованных актеров оценили настолько по-разному, не сообщается.

    Уильямс вообще заявила, что была готова работать бесплатно: «Когда мне сказали, что придется переснять некоторые сцены, то я готова была лететь на площадку днем или ночью. Я готова была пожертвовать своей зарплатой, потому что ценю то, что создатели фильма приложили столько усилий».

    Джерело: popcornnews

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