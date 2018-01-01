Джеймс Ганн пообещал выпустить «Стражей Галактики 3» в 2020 году

Джеймс Ганн порадовал поклонников Marvel отличной новостью

Режиссер «Стражей Галактики» уже вовсю работает над третьей частью и рассказал, что выйти она должна в 2020 году. По словам Ганна, он уже практически закончил подбирать музыкальное сопровождение для грядущего триквела – это замечательная новость, учитывая тот факт, насколько сильно саундтрек «Стражей Галактики» обычно



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Джеймс Ганн порадовал поклонников Marvel отличной новостью

Режиссер «Стражей Галактики» уже вовсю работает над третьей частью и рассказал, что выйти она должна в 2020 году.

По словам Ганна, он уже практически закончил подбирать музыкальное сопровождение для грядущего триквела – это замечательная новость, учитывая тот факт, насколько сильно саундтрек «Стражей Галактики» обычно связан с происходящим в фильме. Кроме того, режиссер подчеркнул, что анонсированная недавно сделка Disney-Fox, в рамках которой к Marvel вернутся права на Людей Икс и других персонажей комиксов, на сюжет «Стражей Галактики 3» никак не повлияет.

После того, как в 2019 году выйдут сначала «Капитан Марвел», а затем – «Мстители 4», пока в лайнапе Marvel никаких официальных анонсов больше нет. Глава Marvel Кевин Файги объяснял это тем, что пока студия полностью сосредоточена только на завершении работы над «Мстителями 4», которые ознаменуют конец киновселенной MCU в привычном фанатам виде и дадут старт чему-то совершенно новому. Впрочем, вполне возможно, что и «Стражи Галактики 3», и другие новые блокбастеры Marvel официально анонсирует уже через несколько месяцев в рамках июльских выставок D23 либо Comic Con.

Джерело: Киноафиша