Постаревший ДиКаприо показал первый кадр из нового фильма Мартина Скорсезе
Картина получила название «Убийцы цветочной луны»
Картина получила название «Убийцы цветочной луны»
Голливудский актер Леонардо ДиКаприо показал первый кадр из нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» — киноадаптации одноименной книги-расследования американского журналиста Дэвида Гранна. Актер опубликовал фотографию в своих соцсетях.
Сюжет фильма построен на расследовании убийств индейцев в Оклахоме 1920-х годов из-за месторождений нефти, обнаруженных на территории их поселений. Сценарий написал Эрик Рот, известный своими работами в фильмах «Форрест Гамп» и «Звезда родилась». Производством картины занимается компания Apple, которая уже выделила на фильм $200 миллионов.
Ранее ДиКаприо уступил главную роль в фильме Джесси Племонсу, известному по ролям в сериалах «Во все тяжкие» и «Фарго». В новой криминальной драме в жанре вестерн Племонс исполнит главную роль агента ФБР Тома Уайта, который занимается расследованиями убийств индейцев. В фильме также снимается Роберт Де Ниро который играет влиятельного владельца ранчо Уильяма Хейла, дядю персонажа ДиКаприо.
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