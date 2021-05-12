Постаревший ДиКаприо показал первый кадр из нового фильма Мартина Скорсезе

Картина получила название «Убийцы цветочной луны»

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо показал первый кадр из нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» — киноадаптации одноименной книги-расследования американского журналиста Дэвида Гранна. Актер опубликовал фотографию в своих соцсетях.

Сюжет фильма построен на расследовании убийств индейцев в Оклахоме 1920-х годов из-за месторождений нефти, обнаруженных на территории их поселений. Сценарий написал Эрик Рот, известный своими работами в фильмах «Форрест Гамп» и «Звезда родилась». Производством картины занимается компания Apple, которая уже выделила на фильм $200 миллионов.

Ранее ДиКаприо уступил главную роль в фильме Джесси Племонсу, известному по ролям в сериалах «Во все тяжкие» и «Фарго». В новой криминальной драме в жанре вестерн Племонс исполнит главную роль агента ФБР Тома Уайта, который занимается расследованиями убийств индейцев. В фильме также снимается Роберт Де Ниро который играет влиятельного владельца ранчо Уильяма Хейла, дядю персонажа ДиКаприо.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.