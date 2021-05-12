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    Постаревший ДиКаприо показал первый кадр из нового фильма Мартина Скорсезе

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    Картина получила название &laquo;Убийцы цветочной луны&raquo; - Постаревший ДиКаприо показал первый кадр из нового фильма Мартина Скорсезе

    Картина получила название «Убийцы цветочной луны»

    instagram.com/leonardodicaprio

    Картина получила название «Убийцы цветочной луны»

    Голливудский актер Леонардо ДиКаприо показал первый кадр из нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» — киноадаптации одноименной книги-расследования американского журналиста Дэвида Гранна. Актер опубликовал фотографию в своих соцсетях.

    Сюжет фильма построен на расследовании убийств индейцев в Оклахоме 1920-х годов из-за месторождений нефти, обнаруженных на территории их поселений. Сценарий написал Эрик Рот, известный своими работами в фильмах «Форрест Гамп» и «Звезда родилась». Производством картины занимается компания Apple, которая уже выделила на фильм $200 миллионов.

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    Ранее ДиКаприо уступил главную роль в фильме Джесси Племонсу, известному по ролям в сериалах «Во все тяжкие» и «Фарго». В новой криминальной драме в жанре вестерн Племонс исполнит главную роль агента ФБР Тома Уайта, который занимается расследованиями убийств индейцев. В фильме также снимается Роберт Де Ниро который играет влиятельного владельца ранчо Уильяма Хейла, дядю персонажа ДиКаприо.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: кино актер
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