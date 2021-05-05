Хит Макса Барских стал саундтреком к фильму-призеру Венецианского кинофестиваля

Фильм «Плохие дороги» — это режиссерский дебют Наталки Ворожбит

Песня Макса Барских «Туманы», вышедшая в 2016-м году и ставшая поворотным событием в жизни музыканта, приобретает новую форму. Теперь — в качестве одного из основных саундтреков фильма-призера Венецианского кинофестиваля «Плохие дороги», который уже успел стать международной сенсацией до выхода на большой экран. В украинский прокат лента выходит 20 мая.

«Я научился писать песни и отпускать их. Так здорово слышать их из уст слушателей, видеть на большом экране — наблюдать за их самостоятельной жизнью во всевозможных формах и проявлениях», - комментирует Барских.

Фильм «Плохие дороги» — это режиссерский дебют Наталки Ворожбит, авторки сериала «Поймать Кайдаша» и фильма «Киборги», знаковых произведений «новой волны украинского кинематографа». Мировая премьера «Плохих дорог» состоялась на Венецианском кинофестивале в 2020-м году и получила вторую по престижности награду, премию Circolo del Cinema di Verona.

Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе