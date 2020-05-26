Потап показал изящную Настю Каменских в сексуальном мини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

39-летний Потап похвастался стройной красивой супругой

Рэпер позировал с обворожительной женой Каменских в белых нарядах

39-летний украинский рэпер и продюсер Потап показал интересный семейный образ, который напомнил фанатам свадебный. Потап надел белый костюм в стиле casual. Его жена – секс-символ украинского шоу-бизнеса - Настя Каменских облачилась в роскошное белое мини-платье с вышивкой. Образ певицы дополнил жакет в тон.

Каменских уделила внимание аксессуарам. Она украсила голову белоснежным обручем и обула изящные босоножки на шпильке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 23 Май 2020 в 6:15 PDT

Потап сравнил свою возлюбленную с Жаклин Кеннеди, вдовой 35-го американского президента Джона Кеннеди. «Я и Жаклин», - отметил он.

Фанатов очаровала пара, которая на днях отметила ситцевую свадьбу. «Самые красивые», «Прямо сейчас на обложку глянцевого журнала», «Как Настя изменилась», «Да, такая стройная стала», «Роскошные!», «Вы излучаете любовь и счастье», «Очень яркие, красота!» - прокомментировали подписчики.