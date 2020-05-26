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    Шоу-биз

    Потап показал изящную Настю Каменских в сексуальном мини

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    <p>39-летний Потап похвастался стройной красивой супругой</p> <div></div> - Потап показал изящную Настю Каменских в сексуальном мини

    39-летний Потап похвастался стройной красивой супругой

    Рэпер позировал с обворожительной женой Каменских в белых нарядах

    39-летний украинский рэпер и продюсер Потап показал интересный семейный образ, который напомнил фанатам свадебный. Потап надел белый костюм в стиле casual. Его жена – секс-символ украинского шоу-бизнеса - Настя Каменских облачилась в роскошное белое мини-платье с вышивкой. Образ певицы дополнил жакет в тон.

    Каменских уделила внимание аксессуарам. Она украсила голову белоснежным обручем и обула изящные босоножки на шпильке.

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    Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

    Потап сравнил свою возлюбленную с Жаклин Кеннеди, вдовой 35-го американского президента Джона Кеннеди. «Я и Жаклин», - отметил он.

    Фанатов очаровала пара, которая на днях отметила ситцевую свадьбу. «Самые красивые», «Прямо сейчас на обложку глянцевого журнала», «Как Настя изменилась», «Да, такая стройная стала», «Роскошные!», «Вы излучаете любовь и счастье», «Очень яркие, красота!» - прокомментировали подписчики.

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    Настя Каменских Потап
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