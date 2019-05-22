  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа

    • Розсилка
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Самое долгое расставание пары произошло в 2007 году

    Известный британский журналист и писатель Эндрю Мортон раскрыл детали романа Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Долгое время наследник британского престола относился к девушке как к личной служанке, пишет Daily Express.

    По его словам, первое время их романтических отношений Уильям демонстрировал жесткий характер и вел себя неподобающе. Он принимал любовь и заботу Кейт как должное. Она старалась везде сопровождать его. При этом принц всегда был в центре внимания. Он забывал о спутнице, подолгу общался с другими людьми, не обращая на нее внимания. Порой он даже забывал представить свою подругу.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа
    Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа
    Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа
    Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа
    Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа
    Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа
    Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа
    Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа
    Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа
    Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа
    Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа
    Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа
    Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа
    Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа
    Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа

    За то время Уильям несколько раз уходил от Кейт. Правда, ненадолго. Она прощала его и принимала обратно. «Принц утверждал, что в отношениях с Кэтрин ему тесно и душно, то есть не хватает свободы», — отметил Морган.

    Самое долгое расставание произошло в 2007 году. Тогда многие думали, что Уильям и Кейт больше не помирятся. В это время, по утверждению Эндрю, Уильям с другом Гаем Пелли провели увеселительные каникулы в Греции. Пелли привез туда целую компанию девиц.

     Читайте также: Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Кейт Миддлтон Принц Уильям журналист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ