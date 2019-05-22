Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как с прислугой – откровения королевского биографа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Самое долгое расставание пары произошло в 2007 году

Известный британский журналист и писатель Эндрю Мортон раскрыл детали романа Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Долгое время наследник британского престола относился к девушке как к личной служанке, пишет Daily Express.

По его словам, первое время их романтических отношений Уильям демонстрировал жесткий характер и вел себя неподобающе. Он принимал любовь и заботу Кейт как должное. Она старалась везде сопровождать его. При этом принц всегда был в центре внимания. Он забывал о спутнице, подолгу общался с другими людьми, не обращая на нее внимания. Порой он даже забывал представить свою подругу.

За то время Уильям несколько раз уходил от Кейт. Правда, ненадолго. Она прощала его и принимала обратно. «Принц утверждал, что в отношениях с Кэтрин ему тесно и душно, то есть не хватает свободы», — отметил Морган.

Самое долгое расставание произошло в 2007 году. Тогда многие думали, что Уильям и Кейт больше не помирятся. В это время, по утверждению Эндрю, Уильям с другом Гаем Пелли провели увеселительные каникулы в Греции. Пелли привез туда целую компанию девиц.