Известный актер рассказал о работе с Меган Маркл



38-летний американский актер рассказал на шоу, что проект, где они снимались с Меган Маркл, купили

26 марта Макс Гринфилд побывал на шоу The Late Late Show с Джеймсом Корденом. Ведущий и актер обсуждали новые проекты Гринфилда, шутили, а также вспомнили начало карьеры. Макс рассказал, что десять лет назад много работал с Меган Маркл — они снимались в пилотных сериях сериала The Boys and Girls Guide to Getting Down.

«Эта история о молодых людях, которые прожигали свою жизнь в барах Лос-Анджелеса и ни о чем не беспокоились. Недавно мне на почту пришло письмо, что это шоу кто-то купил», — рассказал Макс.

Также Гринфилд признался, что не поддерживает связь с Меган и после съемок ни разу с ней не общался. «Если бы я знал, как все сложится, то, конечно же, разыграл карты по‑другому», — пошутил актер.

Меган Маркл ушла в декретный отпуск, однако она уже запланировала свой первый выход после рождения первенца. По сообщениям Vanity Fair, супруга принца Гарри составит ему компанию на Всемирном форуме молодежи One Young World. Мероприятие будет проходить в Лондоне с 22 по 25 октября.

Стоит отметить, что Меган сотрудничала с организацией задолго до романа с Гарри. В 2014 и 2016 годах она посещала саммиты в Дублине и Оттаве. Однако после замужества ее назначили патроном других благотворительных организаций.

