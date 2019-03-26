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    Шоу-биз

    Много пикантных сцен: байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» получит возрастной ценз

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    Фото: imdb - Много пикантных сцен: байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» получит возрастной ценз
    Фото: imdb

    Несовершеннолетние зрители смогут попасть в кинотеатр только в сопровождении взрослых

    Музыкальный байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» студии Paramount может получить возрастной ценз 17+. Это означает, что несовершеннолетние зрители смогут попасть в кинотеатр только в сопровождении взрослых.

    Такое ограничение по возрасту вполне возможно из-за интимных сцен между Тэроном Эджертоном, исполняющим роль певца, и Ричардом Мэдденом, который играет экс-менеджера Элтона.

    Режиссер картины Декстер Флетчер сейчас занят монтажом байпика, релиз которого намечен на конец мая 2019 года. Продюсером фильма является муж Элтона Джона Дэвд Фениш.

    Ранее в прессе появились сообщения, что руководство студии Paramount настаивает на том, чтобы создатели картины вырезали по меньшей мере часть сцен.

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    Много пикантных сцен: байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» получит возрастной ценз
    Много пикантных сцен: байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» получит возрастной ценз
    Много пикантных сцен: байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» получит возрастной ценз
    Много пикантных сцен: байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» получит возрастной ценз
    Много пикантных сцен: байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» получит возрастной ценз
    Много пикантных сцен: байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» получит возрастной ценз
    Много пикантных сцен: байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» получит возрастной ценз
    Много пикантных сцен: байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» получит возрастной ценз
    Много пикантных сцен: байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» получит возрастной ценз

    После этого в Twitter Флетчера появился следующий комментарий: «Вижу, что очень много гипотез по поводу «Рокетмена». Это хорошо! Он еще не закончен, так что тут ничего, кроме слухов. Не было и не будет никаких ограничений у музыкальной фантазии, которую Paramount и продюсеры страстно поддерживают и в которую верят. Увидимся в мае».

    На прошлой неделе Paramount провел пробный показ «Рокетмена» в Пасадене. Фильм, бюджет которого составил 40 миллионов долларов, получил высокие баллы даже с учетом незаконченных сцен и эпизодов, где Джон увлекается запрещенными веществами.

    В байопике также показано детство певца, его учеба в Королевской академии музыки, его дружба с поэтом-песенником Берни Топином (Джейми Белл) и принятие своей нетрадиционной ориентации.

    Как сообщает THR, источники, близкие к производству байопика, рассказали, что создатели фильма и студия Paramount сейчас решают, оставлять ли любовные сцены, где несколько раз проскальзывают нецензурные выражения и «обнаженка».

     

    кино
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