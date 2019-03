Много пикантных сцен: байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» получит возрастной ценз

Несовершеннолетние зрители смогут попасть в кинотеатр только в сопровождении взрослых

Музыкальный байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» студии Paramount может получить возрастной ценз 17+. Это означает, что несовершеннолетние зрители смогут попасть в кинотеатр только в сопровождении взрослых.

Такое ограничение по возрасту вполне возможно из-за интимных сцен между Тэроном Эджертоном, исполняющим роль певца, и Ричардом Мэдденом, который играет экс-менеджера Элтона.

Режиссер картины Декстер Флетчер сейчас занят монтажом байпика, релиз которого намечен на конец мая 2019 года. Продюсером фильма является муж Элтона Джона Дэвд Фениш.

Ранее в прессе появились сообщения, что руководство студии Paramount настаивает на том, чтобы создатели картины вырезали по меньшей мере часть сцен.

После этого в Twitter Флетчера появился следующий комментарий: «Вижу, что очень много гипотез по поводу «Рокетмена». Это хорошо! Он еще не закончен, так что тут ничего, кроме слухов. Не было и не будет никаких ограничений у музыкальной фантазии, которую Paramount и продюсеры страстно поддерживают и в которую верят. Увидимся в мае».

Seeing much speculation about ROCKETMAN!! That’s good! It’s still unfinished so it’s nothing but rumors. It has and always will be the no holds barred, musical fantasy that Paramount and producers passionately support and believe in. See for yourself May 24. Dx x