День рождения Киры Найтли: лучшие фотосессии актрисы

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День рождения Киры Найтли

Звезда «Гордости и предубеждения», «Искупления» и «Пиратов Карибского моря» часто принимает участие в изысканных фотосетах для престижных брендов

Сегодня, 26 марта, день рождения празднует Кира Найтли, сообщает «Главком».

Женщина, чья нестандартная красота покорила многих мужчин, актриса, умеющая перевоплощаться в самых разных персонажей, Найтли по праву считается одной из самых ярких британских звезд своего времени.

Она родилась в 1985 году в Теддингтоне в семье актеров Уилла Найтли и Шерман Макдональд.

Свою карьеру Кира начала, когда ей было всего девять лет. А первой ее заметной работой в кино стал фильм «Играй как Бекхэм».

В 2003 году Кира Найтли сыграла главную женскую роль в «Пиратах Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Появление на экране в компании Джонни Деппа и Орландо Блума не только сделало актрису популярной, но и вплотную подвело к ступеням голливудского Олимпа. После этого актриса снялась в трех последующих сиквелах «Пиратов Карибского моря». Именно роль Элизабет сделала Киру очень популярной.

С тех пор мы видели актрису в самых разных ролях. Часто режиссеры видят ее в образе героинь классики, причем нередко русской: так, Найтли сыграла Лару Антипову в «Докторе Живаго» и Анну Каренину в не столь давней экранизации бессмертного романа.

Особенно удачной критики посчитали роль Элизабет Беннет в драматическом фильме «Гордость и предубеждение», снятом по мотивам романа Джейн Остин. Эта работа принесла Найтли первые номинации на «Золотой глобус» и «Оскар».

Кира Найтли успевает не только сниматься в кино, но и нянчиться с маленькой дочерью, которая родилась в мае 2015 года. Отцом ребенка является рок-музыкант, клавишник лондонской группы Klaxons Джеймс Райтон. Они начали встречаться еще в 2011 году, а два года спустя поженились.