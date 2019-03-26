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    Жизнь

    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри

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    Рами Малек - В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    Рами Малек

    Из картины убрали шесть сцен, из-за чего зрители могут не до конца понять сюжет

    Создателям фильма «Богемская рапсодия» пришлось вырезать из картины несколько сцен, чтобы она вышла в прокат в Китае. Речь идет об эпизодах, где упоминается гомосексуальность Фредди Меркьюри, а также показано употребление наркотиков. Об этом сообщает телеканал CNN.

    Так, из картины убрали поцелуй Меркьюри с Полом Прентером и будущим партнером, официантом Джимом. Из-за этого зрители не смогут понять, откуда взялся Джим, который появляется в конце фильма.

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    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри
    В Китае показали «Богемскую рапсодию» без сцен с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркьюри

    Также из картины вырезали разговор главного героя с Мэри Остин, где они обсуждают его сексуальную ориентацию, и удалили съемки клипа на песню I Want to Break Free, где музыканты переодевались в женскую одежду.

    В оригинальном фильме также есть сцена, где продюсер BBC злится на оператора, который крупным планом показывает движения таза Меркьюри. В китайской версии фильма на экране, на который смотрит продюсер, в этот момент начинаются помехи.

    В Китае с 2016 года действует запрет на «ненормальное сексуальное поведение» в кино и на телевидении. Но выход «Богемской рапсодии» даже в обрезанном виде все равно можно считать успехом, так как в Китае выходит очень мало западных фильмов.

    Джерело: Esquire

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