Рианна в ультракоротком платье-пиджаке представила коллекцию для Louis Vuitton



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Рианна Фото: Instagram

Певица и актриса поблагодарила всех, кто поверил в «маленькую девочку с острова»

31-летняя Рианна (Rihanna) разработала свою линию одежды и аксессуаров для люксового гиганта. Презентация дебютной коллекции одежды Fenty Maison от известной селебрити прошла в мировой столице моды. На вечеринку в Париже Рианна пришла в ультракоротком платье-пиджаке, идею которого придумала сама.

На модные эксперименты Рианна решилась в сотрудничестве с люксовым брендом LVMH (торговые марки Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy). Певица и актриса стала первой темнокожей женщиной, которая возглавила Дом моды в составе французской транснациональной компании.