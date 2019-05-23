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    Шоу-биз

    Рианна в ультракоротком платье-пиджаке представила коллекцию для Louis Vuitton

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    <p>Рианна&nbsp;&nbsp;</p> <p>Фото: Instagram</p> - Рианна в ультракоротком платье-пиджаке представила коллекцию для Louis Vuitton

    Рианна  

    Фото: Instagram

    Певица и актриса поблагодарила всех, кто поверил в «маленькую девочку с острова»

    31-летняя Рианна (Rihanna) разработала свою линию одежды и аксессуаров для люксового гиганта. Презентация дебютной коллекции одежды Fenty Maison от известной селебрити прошла в мировой столице моды. На вечеринку в Париже Рианна пришла в ультракоротком платье-пиджаке, идею которого придумала сама.

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    Рианна в ультракоротком платье-пиджаке представила коллекцию для Louis Vuitton
    Рианна в ультракоротком платье-пиджаке представила коллекцию для Louis Vuitton
    Рианна в ультракоротком платье-пиджаке представила коллекцию для Louis Vuitton
    Рианна в ультракоротком платье-пиджаке представила коллекцию для Louis Vuitton

    На модные эксперименты Рианна решилась в сотрудничестве с люксовым брендом LVMH (торговые марки Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy). Певица и актриса стала первой темнокожей женщиной, которая возглавила Дом моды в составе французской транснациональной компании.

     

    актриса певица
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