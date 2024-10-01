Секс-скандал Голлівуду: хто такий репер P. Diddy та чому його «білі вечірки» обговорює весь світ

Репера Шона Комбза арештували 16 вересня. Його звинувачують в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації

Вже декілька днів у мережі не стихає обговорення відомого американського репера Шона Комбоза, відомого як P. Diddy. Наразі він перебуває під арештом. За участю зірки у Голлівуді назріває чи не найгучніший секс-скандал. До того ж, у розслідуванні фігурують імена світових знаменитостей.

За ці дні користувачі по всьому світу почали знаходити дедалі більше прихованих меседжів стосовно цієї справи.

«Главком» зібрав усе, що відомо на даний момент: що відбувалося на вечірках P. Diddy, хто із зірок брав у них участь та який вплив на артистів, ймовірно, мав P. Diddy.

Кар'єра Diddy та «білі вечірки»

Шон Джон Комбс свого часу прославився під ніком Puff Daddy. За пісню I'll Be Missing You він отримав Греммі. Загалом у музиканта три премії Греммі, дві премії MTV VMA, три премії BET Awards та інші нагороди.

З 1999 року Шон Комбс проводив так звані «білі вечірки», де всі гості мали одягатися у біле вбрання. На офіційну частину свята запрошували пресу, іноді там проводили благодійні заходи. Ближче до ночі Diddy оголошував, що «дітям час спати» – так починалась «неофіційна» частина вечірки, під час якої, ймовірно, й відбувалися сексуальні оргії.

За декілька днів до свого арешту, Diddy зняв відео, де промовляв імена зірок, які переступали поріг його будинку. Серед них: Вілл Сміт, Періс Гілтон, Мерая Кері, Каньє Вест, Кара Делевінь, Снуп Догг, Джей Ло (з якою він зустрічався у 1999 – 2000), Бейонсе, Опра Вінфрі та багато інших.

У мережі вважають, що відомі зірки були не лише учасниками вечірок, а й жертвами. Зокрема, стверджують, що нібито Джастін Бібер міг постраждати він репера, коли на початку 2000-х років був його підопічним.

Шанувальників канадського співака тривожать їхні спільні відео, на яких юнак має розгублений вигляд. На одному з таких роликів Шон Комбс розповідав, як «тусується» з Бібером 48 годин поспіль. Вже через рік Diddy запитував у Джастіна, чому вони так рідко бачаться.

У 2020 році Джастін Бібер в одному з інтерв'ю зі сльозами на очах заявив, що хоче захистити Біллі Айліш від зла у музичній індустрії. Тоді фани сприйняли його слова як відсилання на стосунки з Diddy, які могли бути жорстокими й насильницькими.

«Я не хочу, щоб вона (Біллі Айліш, – ред.) пройшла через те, через що я пройшов. Я нікому цього не бажаю», – казав тоді Бібер.

Коли P. Diddy зацікавилася поліція?

Скандал почав розгоратися рік тому – 16 листопада 2023 року. Тоді колишня виконавця Кессі Вентура подала на репера заяву до поліції, звинувативши в зґвалтуванні, сексуальній торгівлі та фізичному насильстві. Ба більше, в позові ексобраниці Комбза йшлося про те, що саме він відповідальний за підрив авто репера Кід Каді.

P. Diddy всі звинувачення заперечував і заявляв, що його колишня таким чином просто хоче від нього грошей. Наступного ж дня після подачі заяви до поліції Вентура відмовилася від своїх свідчень. Подейкували, що колишні домовилися.

Diddy та Касандра Вентура фото з відкритих джерел

Утім, слідство знову взялося за P. Diddy, коли 17 травня 2024 року видання CNN оприлюднило жахливе відео, яке було записане на камери відеоспостереження в готелі в Сенчурі-Сіт та датоване 5 березня 2016 року. На кадрах було чітко видно, як виконавець б'є Вентуру.

Тоді свідчення P. Diddy різко змінилися. Він почав заявляти, що в їхніх стосунках з колишньою таки було фізичне насилля, однак йому «соромно та прикро за свій вчинок».

скриншот відео

Після позову Кессі Вентури почали говорити інші. На репера посипалися серйозні звинувачення. З кожним місяцем кількість судових позовів лише збільшується.

Зокрема, 23 листопада 2023 року двоє позивачів, які побажали залишитися невідомими, подали заяви до поліції, в яких стверджували, що Шон Комбз вчинив проти них сексуальне насильство та порнопомсту (записав без згоди відео інтимного характеру та розповсюдив його). Також в одному з позовів йшлося, що в 1990-1991 роках репер вчинив секс-насильство над жінкою та записав це все на камеру.

П'ятий позов проти репера подав музичний продюсер Родні Джонс, більш відомий як Ліл Род. У заяві йшлося про те, що Шон Комбз накачав його наркотиками, вчинив проти нього сексуальне насильство та примусив до інтиму з повією. 26 березня він зробив правки у своєму позові, де зазначив, що знаменитості, серед яких фігурувало й ім'я принца Гаррі, заманювали на скандальні вечірки P. Diddy, де скоювалися злочини сексуального характеру.

У вересні співачка Bad Boy, вона ж Дон Річард, звинуватила P. Diddy в сексуальному насильстві, вчиненому проти неї.

Арешт P. Diddy і знахідки в його домі під час обшуків

У будинку Шона Комбза провели обшуки ще 25 березня 2024 року. Повідомлялося, що в нього вилучили комп'ютери та інші електронні пристрої. Лише після арешту P. Diddy до мережі потрапили матеріали про те, що знайшли в будинку під час обшуків. Зокрема, правоохоронці виявили наркотики, зброю та тисячі пляшок з дитячою олією та лубрикантами.

Тоді захист репера заявив, що це все просто купувалося оптом, як заведено в американців, а також назвали мережу магазинів, де ці речі придбалися. Утім, дирекція супермаркету спростовує цю інформацію.

Шона Комбза арештували 16 вересня. Репера звинувачують в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті. Наразі його утримують в Столичному центрі утримання в Брукліні. P. Diddy намагався вийти під заставу, запропонувавши заплатити 50 мільйонів доларів. Утім, суддя відмовив, пославшись на те, що репер може залякати свідків.

Нагадаємо, один з найбагатших музикантів світу арештований у США без права внесення застави.