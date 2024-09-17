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Сьогодні вітаємо рятівників: найкращі листівки та привітання в прозі та віршах

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Сьогодні вітаємо рятівників: найкращі листівки та привітання в прозі та віршах
В День рятівника вітають працівників ДСНС, а також тих, хто стоїть на варті цивільного захисту
фото з відкритих джерел

Щороку 17 вересня в Україні відзначається День рятівника

Традиція вітати рятівників саме цього дня була започаткована у 2008 році, указом президента України Віктора Ющенко. В День рятівника вітають всіх, хто причетний до аварійно-рятувальних служб та цивільного захисту: пожежники, кінологи, водолази, а також громадяни-волонтери. 

З нагоди цього свята, Главком підготував спеціальні привітання та святкові листівки до Дня рятівника, щоб подякувати за мужність та самовідданість цих героїчних професіоналів.

Зміст

День рятівника: вітання в прозі

З Днем рятівника! Ви є тими супергероями, з якими не зрівняється жоден герой з коміксів. Нехай ваша робота приносить вам задоволення, а вдячність людей надихає на нові подвиги. Бажаю вам міцного здоров'я та безпечних чергувань!

***

Вітаю з Днем рятівника! Ваша професія – одна з найшляхетніших, адже ви щодня ризикуєте власним життям заради порятунку інших. Ви завжди перші там, де потрібна допомога, і останні, хто залишає місце небезпеки. Ваша відвага та професіоналізм є прикладом для всіх нас. Нехай удача завжди буде на вашому боці, а родини зустрічають вас з кожного чергування з любов'ю та теплом. 

***

Бажаю вам сил, наснаги та менше екстрених викликів!

Зі святом, дорогі рятівники! Ваша робота – це щоденний подвиг, який заслуговує найвищої шани. Нехай ваші будні будуть спокійними, а навички знадобляться лише для навчань. Бажаю вам міцного здоров'я та родинного затишку!

***

З Днем рятівника вас, хоробрі захисники! Ваша професія вимагає не лише фізичної сили, але й величезної мужності. Ви приходите на допомогу в найскладніші моменти, даруєте надію та рятуєте життя. Ваша самовідданість та професіоналізм викликають глибоку повагу та вдячність. Нехай кожен ваш день буде наповнений добром, а доля оберігає вас від небезпек. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя та благополуччя у ваших родинах!

***

Вітаю з професійним святом, шановні рятівники! Ваша робота – це покликання для сильних духом і серцем. Нехай ваша відвага ніколи не вичерпується, а професійні навички лише вдосконалюються. Бажаю вам безпечної служби та вдячних посмішок врятованих людей!

***

З Днем рятівника, відважні герої нашого часу! Ваша професія вимагає не лише фізичної підготовки, але й неймовірної сили духу. Ви завжди готові прийти на допомогу, незважаючи на небезпеку та ризик для власного життя. Ваша самовідданість та професіоналізм заслуговують найвищої поваги та вдячності. Нехай доля буде прихильною до вас, а кожен врятований дарує вам нові сили та натхнення. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного затишку та якомога менше екстрених викликів!

Привітання з Днем рятівника у віршах

Ти – наш рятівник, незламний герой,
Пишається наше суспільство тобою.
Ти геть не боїшся буремних доріг
Відвага твоя – то є наш оберіг.

***

Сміливо приймаєш ти будь-який виклик,
Без жодних вагань проти бід йдеш у бій.
І страх, і безвихідь одразу же зникнуть,
Бо дух твій рішучий і вогнетривкий.
Хай спокій і мир будуть всюди з тобою,
Хай рідні твої не зустрінуть ні бід, ні тривог. 
Герой-захисник, ти наша опора надійна
Хай буде захищеним і рішучим кожен твій крок!

***

Серед вогню та темряви ночі,
Ви йдете вперед, долаючи страх,
І дивлячись смерті та небезпеці в очі,
З пожеж виносите життя на руках.
Тож хай буде завжди вам мир і наснага,
Хай щастя завжди живе на душі,
Спасибі вам рідні, за вашу відвагу
Здоровими будьте і себе бережіть.

***

Коли приходить небезпека,
Ви завжди першими йдете у бій,
Не спинить вас ні холод, ні спека,
Готові ви завжди до рішучих дій.
Бажаю вам удачі, захисту й любові,
Хай мир панує в сім’ях і серцях,
Хай буде лагідна до вас і ваша доля,
І щастя буде з вами в усіх днях.

***

Ваша справа – героїчна і важлива,
Демонструєте ви неймовірну силу,
Рятуєте життя ви попри всякий стрес,
Ми вдячні вам, наші герої ДСНС!
Нехай життя дарує тільки радість,
А серце ваше тішиться щодня,
Ви – захист наш від бід, ви – наша гордість!
Бажаєм ми вам миру, щастя і тепла!

***

Рятівники, герої і опора наша!
Спасибі вам за хоробрі серця!
Хай мирними будуть дорогі ваші
Нехай щастить вам завжди, без кінця!

***

Вітальні листівка з Днем рятівника

Сьогодні вітаємо рятівників: найкращі листівки та привітання в прозі та віршах фото 1
Сьогодні вітаємо рятівників: найкращі листівки та привітання в прозі та віршах фото 2
Сьогодні вітаємо рятівників: найкращі листівки та привітання в прозі та віршах фото 3
Сьогодні вітаємо рятівників: найкращі листівки та привітання в прозі та віршах фото 4
Сьогодні вітаємо рятівників: найкращі листівки та привітання в прозі та віршах фото 5
Сьогодні вітаємо рятівників: найкращі листівки та привітання в прозі та віршах фото 6
Сьогодні вітаємо рятівників: найкращі листівки та привітання в прозі та віршах фото 7

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Теги: свята ДСНС рятувальники

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