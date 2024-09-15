У Харкові рятувальники дістали з 12-го поверху зруйнованого росіянами будинку господаря та його собаку

Чоловік відмовлявся евакуюватися без домашнього улюбленця

У Харкові ДСНС продовжує рятувальну операцію в обстріляній Росією багатоповерхівці. Під завалами ще можуть перебувати люди. Поліція отримала заяву про щонайменше одну зниклу безвісти особу.

«Один із потерпілих відмовлявся евакуюватися без свого собаки. Для наших рятувальників кожне життя важливе, тож дістали із задимленої квартири на 12 поверсі і чоловіка, і його домашнього улюбленця», – ідеться у повідомленні ДСНС.

❤️‍🩹 Врятували собаку із заблокованої квартири



Тепер рятуватимуть власника, який навідріз відмовився від порятунку без свого чотирилапого друга. pic.twitter.com/owzZpyDbO0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 15, 2024

Поліція на місці події розгорнула оперативний штаб. Вже отримано більше 30 заяв про пошкодження майна.

Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами. Удар прийшовся на багатоповерхівку, спалахнула пожежа.

О 18:27 годині кількість постраждалих збільшилася до 41. Серед них четверо дітей, найменшій дитині – один рік.

Також російські загарбники рано-вранці 14 вересня вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою (КАБ). Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. Обійшлося без поранених.

Крім того, вчора ввечері ворог здійснив ракетний удар по Одеському району. Загинула подружня пара: чоловік та жінка 1958 та 1962 років народження. Поранена 65-річна жінка.