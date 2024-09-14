Зеленський звернувся до українських танкістів у день їх свята

Зеленський подякував українським танкістам, усім, хто ремонтує техніку, за «хоробрість, високу майстерність і справжній український характер»

Президент України Володимир Зеленський привітав танкістів із їх професійним святом – Днем танкових військ України. Відповідний допис опублікував у Telegram.

«Українські танкові підрозділи своїм професіоналізмом досягають високих результатів у стійкій обороні, успішних контратаках, точному вогні, знищенні ворога та його техніки», – йдеться у заяві.

Зеленський подякував українським танкістам, усім, хто ремонтує техніку, за «хоробрість, високу майстерність і справжній український характер».

«З Днем танкових військ! Слава всім, хто виборює незалежність України!», – сказав Зеленський.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський також привітав військових із Днем танкових військ України.

Зауважимо, що 14 вересня в Україні відзначається День танкових військ. Свято присвячується усім військовослужбовцям танкових військ, які з гідністю та мужністю боронять нашу країну.