Зеленський звернувся до українських танкістів у день їх свята
Зеленський подякував українським танкістам, усім, хто ремонтує техніку, за «хоробрість, високу майстерність і справжній український характер»
Президент України Володимир Зеленський привітав танкістів із їх професійним святом – Днем танкових військ України. Відповідний допис опублікував у Telegram.
«Українські танкові підрозділи своїм професіоналізмом досягають високих результатів у стійкій обороні, успішних контратаках, точному вогні, знищенні ворога та його техніки», – йдеться у заяві.
Зеленський подякував українським танкістам, усім, хто ремонтує техніку, за «хоробрість, високу майстерність і справжній український характер».
«З Днем танкових військ! Слава всім, хто виборює незалежність України!», – сказав Зеленський.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський також привітав військових із Днем танкових військ України.
Зауважимо, що 14 вересня в Україні відзначається День танкових військ. Свято присвячується усім військовослужбовцям танкових військ, які з гідністю та мужністю боронять нашу країну.
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