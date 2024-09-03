3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто освідчуватися і грати весілля

3 вересня відзначається День відкриття унікальності ДНК, День народження бюстгальтера, День хмарочоса. Віряни вшановують день пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського.

День відкриття унікальності ДНК

3 вересня відзначається День відкриття унікальності ДНК, присвячений проривному досягненню британської генетики Алека Джеффріса в 1984 році. Його відкриття, що кожна людина має унікальний генетичний код, справжньою революцією у світі науки.

Завдяки цій відкритості, ДНК-аналіз став незамінним інструментом у багатьох галузях, включаючи криміналістику (ідентифікація злочинців, встановлення батьківства), медицину (діагностика спадкових захворювань, персоналізована медицина) та історичні дослідження (вивчення походження народів, ідентифікація історичних особистостей).

Хоча цей день не є офіційним святом, він відзначається науковою спільнотою та всіма, хто цінує внесок генетики у розвиток людства. Відбуваються наукові конференції, семінари та лекції, присвячені генетиці та її розвитку. Це також чудовий привід для того, щоб кожен з нас дізнався більше про свою ДНК та її значення для нашого здоров'я та майбутнього.

День народження бюстгальтера

День народження бюстгальтера – це свято, яке відзначає винахід, що змінив жіночу моду та комфорт назавжди. У 1914 році американка Мері Фелпс Джейкоб, відома також як Карес Кросбі, отримала патент на революційний винахід – бюстгальтер, який замінив незручні та обмежуючі корсети.

Її перший бюстгальтер був простим, але ефективним: складався з носових хустинок та кольорових смужок. Згодом, у 1930-х роках, Іда Розенталь та її чоловік зробили наступний крок у розвитку бюстгальтера, представивши моделі з чашечками різних розмірів та еластичними бретельками.

Сьогодні бюстгальтер – це невід'ємна частина жіночого гардероба, яка пройшла довгий шлях еволюції від простого винаходу до різноманіття моделей, що забезпечує комфорт, підтримку та естетичний вигляд.

День хмарочоса

Це свято присвячене досягненням інженерії та архітектури, втіленим у величних спорудах, що сягають небес. Хмарочоси стали символом сучасних міст, визначаючи їхні горизонти та надаючи їм унікальний вигляд.

Ідея святкування Дня хмарочоса пов’язана з народженням Луїса Генрі Саллівана, відомого американського архітектора, якого вважають батьком хмарочосів. Перший сучасний хмарочос, Home Insurance Building, був побудований у Чикаго 1885 року і мав висоту понад 40 метрів.

Яке сьогодні релігійне свято

3 вересня у церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського. Він жив у III столітті і був єпископом міста Нікомедія (нині Ізміт, Туреччина). Був висвячений на єпископа 293 року.

Під час правління імператорів Діоклетіана та Максиміана, коли переслідування християн були особливо жорстокими, Антим підтримував свою паству, закликаючи їх залишатися вірними Христу. Антим був відомий своєю мужністю і вірою. Коли його схопили, він не зрікся своєї віри і прийняв мученицьку смерть 302 року, будучи обезголовленим.

Що не можна робити цього дня

Забороняється пліткувати і сваритися.

Не можна піднімати гроші, які хтось загубив.

Не варто освідчуватися і грати весілля.

Народні прикмети

Почути грім – осінь буде теплою;

теплий та гарний день – до пізньої осені;

на заході сонця червоне небо – скоро похолодає;

після обіду задощило – погода зіпсується надовго.

Пам’ятні події 3 вересня

1189 – Річард Левове Серце коронується на англійський престол як Річард I;

1384 – кастильський король Хуан І знімає облогу з Лісабона через епідемію чуми;

1609 – англійський мореплавець Генрі Гудзон відкриває гавань, навколо якої згодом виникає Нью-Йорк;

1783 – завершується американська війна за незалежність, яка тривала від 1775 року;

1791 – затверджують першу Конституцію у Королівстві Франція;

1838 – у Києві відкривають Інститут шляхетних дівчат;

1864 – у Стокгольмі потужний вибух знищує лабораторію Альфреда Нобеля;

1912 – у Великій Британії починає роботу перший у світі консервний завод;

1914 – добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), створений у Львові в серпні, складає присягу на вірність Австро-Угорській імперії;

1914 – американка Мері Фелпс Джекобс винаходить бюстгальтер;

1941 – у Дніпрі розпочинає роботу Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка;

1943 – британські війська під проводом маршала Монтґомері висаджуються на півдні Королівства Італія;

1950 – перегонами на трасі в Монці (Італія) завершується перший чемпіонат світу «Формула-1»;

1953 – набуває чинності Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

1959 – японська корпорація «Соні» починає випуск транзисторних радіоприймачів;

1971 – проголошують незалежність Катару;

1973 – у Києві відкривають пам'ятник Лесі Українці;

1993 – у Масандрі (Республіка Крим) президенти Росії та України Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписують протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту (Масандрівські угоди);

1999 – у Франції суддя припиняє справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі;

2005 – збірна України з футболу вперше у своїй історії здобуває право виступити на Кубку Світу;

2014 – у селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснюють обстріл з реактивних установок «Смерч» та фактично руйнують селище.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса.