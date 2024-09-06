США запустили на орбіту два десятки супутників-шпигунів (відео)

Ракета SpaceX Falcon 9 з місією NROL-113 стартує з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії

SpaceX запустила американські супутники-розвідники нового покоління

Американська ракета Falcon 9 6 вересня стартувала на орбіту з групою супутників Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO), повідомила компанія-розробник носія SpaceX. Про це пише Space.com.

У рамках місії NROL-113 на орбіту мають бути виведені супутники оптико-електронної розвідки.

Запуск ракети із супутниками було здійснено з бази американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії у четвер о 20:20 за місцевим часом.

Детальні відомості про призначення супутників та їх кількість суворо засекречені. За даними американських експертів, на орбіту було виведено 21 супутник. У травні в рамках місії NROL-146 та в червні в рамках місії NROL-186 було запущено таку саму кількість апаратів.

Раніше представники NRO повідомляли, що прагнуть вчетверо збільшити кількість космічних апаратів на орбіті. За їхніми даними, це у поєднанні із новими технологіями на супутниках забезпечить десятикратне збільшення обсягу збору розвідувальної інформації. Найменші за розміром і численніші супутники дозволять набагато частіше відслідковувати критично важливі райони, що призведе до більш швидкого отримання розвідувальної інформації, зазначили у відомстві.

Усі супутники були створені в рамках контракту на суму $1,8 млрд, укладеного NRO у 2021 році з компаніями SpaceX та Northrop Grumman.

До слова, США планують розгорнути нову наземну систему глушіння для того, щоб перешкоджати китайським і російським супутникам передавати інформацію про американські війська.