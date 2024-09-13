«В автобусі зрозуміли, що їдемо додому». Звільнений з полону «азовець» розповів про обмін

Анатолій Міхєєв: «Весь час провідники нам казали, що нас просто етапують»

Звільнений з російського полону під час сьогоднішнього обміну офіцер полку «Азов» Анатолій Міхеєв (позивний Арн) повідомив журналістам, що усі полонені до останнього моменту не знали, що сьогодні їх буде звільнено.

«Лише декілька годин тому ми дізналися, що їдемо додому. До того нас етапувли і ми не знали, куди їдемо. Весь час провідники нам казали, що нас просто етапують. Три години тому ми зайшли у автобус і зрозуміли, що ми їдемо додому, на свою землю», – розповів звільнений захисник України.

💔 "Ми тільки в дорозі дізналися, що їдемо додому" - звільнені з полону військові полку "Азов"



"Близько двох годин тому ми зайшли в автобус і зрозуміли, що їдемо додому", - Анатолій Міхєєв (позивний "Арн").



📹Людмила Гаврилюк, "Ми-Україна" pic.twitter.com/jxVlVjR9BE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 13, 2024

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, з російського полону у результаті обміну повернули ще 49 українців і українок. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед звільнених Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні.