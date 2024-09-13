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«В автобусі зрозуміли, що їдемо додому». Звільнений з полону «азовець» розповів про обмін

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«В автобусі зрозуміли, що їдемо додому». Звільнений з полону «азовець» розповів про обмін
Офіцер ЗСУ Анатолій Міхеєв (зліва) розповів, як він дізнався, що їде в Україну
скриншот відео

Анатолій Міхєєв: «Весь час провідники нам казали, що нас просто етапують»

Звільнений з російського полону під час сьогоднішнього обміну офіцер полку «Азов» Анатолій Міхеєв (позивний Арн) повідомив журналістам, що усі полонені до останнього моменту не знали, що сьогодні їх буде звільнено. 

«Лише декілька годин тому ми дізналися, що їдемо додому. До того нас етапувли і ми не знали, куди їдемо. Весь час провідники нам казали, що нас просто етапують. Три години тому ми зайшли у автобус і зрозуміли, що ми їдемо додому, на свою землю», – розповів звільнений захисник України.

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, з російського полону у результаті обміну повернули ще 49 українців і українок.  Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед звільнених Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні.

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Теги: військові Володимир Зеленський Україна президент автобус відео

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