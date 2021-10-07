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    Съемки интимных сцен с Дженнифер Энистон назвали пыткой

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    Американский актер Джейк Джилленхол вместе с актрисой Дженнифер Энистон - Съемки интимных сцен с Дженнифер Энистон назвали пыткой
    Американский актер Джейк Джилленхол вместе с актрисой Дженнифер Энистон

    Актер вспомнил о съемках секс-сцен с Дженнифер Энистон в «Хорошей девочке»

    Американский актер Джейк Джилленхол назвал пыткой съемки интимных сцен с Дженнифер Энистон в фильме «Хорошая девочка». Он вспомнил о работе над картиной во время интервью Говарду Стерну, запись которого опубликована на YouTube-канале The Howard Stern Show.

    «Это было пыткой. Но вместе с тем это и не было пыткой. Это было смесью того и другого», — отметил артист. Он пояснил, что ему трудно давались такие эпизоды, так как он долгое время был влюблен в коллегу.

    Кроме того, по словам Джилленхола, съемки секс-сцен были достаточно неловкими, так как за ними наблюдают другие участники команды. «Это меня не заводит. По большей части это странно механистично. А еще это танец, понимаешь? Ты занимаешься хореографией на камеру», — сказал актер.

    Он рассказал, что они со звездой «Друзей» использовали подушку, когда снимали сексуальные сцены в горизонтальном положении. По его словам, это было идеей Энистон.

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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    Съемки интимных сцен с Дженнифер Энистон назвали пыткой