Сердючка привітала Гелю з Днем народження

Данилко зробив символічний допис і присвятив його колезі

Український шоумен Андрій Данилко, який виступає на сцені в образі Вєрки Сердючки, показав архівні світлини часів «СВ-Шоу». Про це інформує «Главком».

Артист у своєму фотоблогу зробив символічний допис і присвятив своїй колезі Радмилі Щеголєвій, яка запам'яталася усім як мовчазна помічниця Вєрки Сердючки Геля у «СВ-Шоу». Як виявилося, 23 березня, артистка святкує день народження. Тож шоумен не втратив нагоди і показав їхні знімки з початку 2000-х.

На фоток зірок майже не впізнати. Андрій і Радмила постають без гриму та сценічних вбрань під час фотосесії у студії. А на іншій серії вже дуркують у звичних для себе амплуа.

Своєю чергою, Данилко дав зрозуміти, що все ще пам'ятає безтурботні часи й адресував іменинниці вітання з вдячністю.

«Радміла! Вітаю тебе з Днем народження! Будь щаслива! Дякую за крутий період нашого життя! Лю…», – написав шоумен.

Водночас таким чином Андрій Данилко спростував чутки про конфлікт з Радмилою, який нібито розгорнувся після завершення їхньої співпраці. Подейкували, що артистка пішла від шоумена не на дуже гарній ноті. Утім, 2020 року Щеголєва сама ж таки спростувала це. Вона пояснила, що насправді пішла з «СВ Шоу» через різке погіршення здоров'я внаслідок шаленого гастрольного графіку. Тож між Гелею та Вєркою Сердючкою панує мир.

Радмила Щоголева – українська акторка та ведуча. Членкиня Національної спілки кінематографістів України. Народилася 23 березня 1973 року в Києві в театральній родині. Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Знімалася у фільмах «Острів любові», «Роксолана», «Чорна рада», «Білий костюм», «Гоголь. Ближайший». У 2019 році вийшов фільм «Дау» російського режисера Іллі Хржановсьокого. Акторка виконує роль дружини головного героя, нобелівського лауреата, фізика Льва Ландау – Конкордії «Нори» Дробанцевої.

Раніше Народний артист України, співак та шоумен Андрій Данилко, відомий в Україні та у світі під псевдонімом Вєрка Сердючка, не зміг виїхати за кордон через рішення Міністерства культури призупинити видачу дозволів на виїзд. У березні артист запланував концерти в Європі.

Нагадаємо, шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле. Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.

Як відомо, 17 травня 2024 року, в столичному Osocor Residence відбувся масштабний концерт Андрія Данилка в амплуа Вєрки Сердючки. Артист заспівав і свої старі хіти – російською мовою. Благодійний концерт став скандальним та неоднозначним. Телеведуча Анна Тульєва, яка була на концерті, поїхала з друзями додому, бо вони не захотіли слухати російськомовні пісні.