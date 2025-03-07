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Данилко не отримав дозволу на виїзд за кордон, концерти скасовано: що сталося

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Данилко переніс свої концерти за кордоном
фото з відкритих джерел

Концерти Данилка у Лондоні, Аліканте, Мюнхені, Франкфурті та Празі перенесено

Народний артист України, співак та шоумен Андрій Данилко, відомий в Україні та у світі під псевдонімом Вєрка Сердючка, не зміг виїхати за кордон через рішення Міністерства культури призупинити видачу дозволів на виїзд. У березні артист запланував концерти в Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу співака.

«У зв’язку з раптовою зупинкою видачі дозволів на виїзд Міністерством культури, та незважаючи на заздалегідь подані документи, гурт Народного Артиста України Андрія Данилка Verka Serduchka & Band не отримав дозволу (листа сприяння) на виїзд», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього перенесуться концерти у Лондоні, Аліканте, Мюнхені, Франкфурті та Празі.

«Про нові дати концертів ми повідомимо найближчим часом. Усі куплені квитки дійсні», – наголосила пресслужба.

Нагадаємо, шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле. Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.

Як відомо, 17 травня 2024 року, в столичному Osocor Residence відбувся масштабний концерт Андрія Данилка в амплуа Вєрки Сердючки. Артист заспівав і свої старі хіти – російською мовою. Благодійний концерт став скандальним та неоднозначним. Телеведуча Анна Тульєва, яка була на концерті, поїхала з друзями додому, бо вони не захотіли слухати російськомовні пісні. 

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Теги: Андрій Данилко шоу-біз концерт музика співак Лондон Чехія Німеччина Велика Британія Іспанія Верка Сердючка Європа

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