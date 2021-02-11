Сидел и плакал. Украинская певица рассказала, как ее рак сломал мужа

Артистка призналась, что любимый ее очень поддерживал

Украинская певица и актриса Мика Ньютон, которая в сентябре прошлого года впервые призналась, что у нее https://glavcom.ua/scotch/showbiz/vrachi-ne-verili-svoim-glazam-ukrainskaya-pevica-vpervye-rasskazala-kak-poborola-rak-706466.html#mce_temp_url#, рассказала, как ее болезнь пережил муж — владелец американского модельного агентства Криса Сааведра.

Он поддерживал жену как только мог. Хотя нервы у мужчины порой сдавали.

«Я никогда не забуду — три часа ночи, он сидит и плачет ... Меня очень пробивает это. Так мужественно он это воспринял», — призналась артистка

И постоянные стресс и напряжение сделали свое дело. Однажды утром Крис не узнал себя в зеркале.

«Встает и говорит: "Слушай, мне кажется, или у меня лицо перекосило?". А у него лицо пошло в одну сторону вот так. Мы сразу пошли в скорую. Хоть бы не инсульт. Но это был не он. Крис пошел к китайцам, знаешь, они это иголками все лечат. И вот он походил раз пять. И он ему вернул все лицо обратно. И в это время мне звонит онколог — есть хорошая новость. Все пришло отрицательное. И ты с третьей стадии переходишь на первую», — рассказала певица.

Ей не понадобилась долговременная химиотерапия. Ей не вырезали второй яичник. Эту историю Мика называет чудом.

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