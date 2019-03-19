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    Шоу-биз

    Беременная Джессика Симпсон шокировала подписчиков фотографией в бикини

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    <div class="sel_item">Беременная Джессика</div> - Беременная Джессика Симпсон шокировала подписчиков фотографией в бикини
    Беременная Джессика

    Третья беременность тяжело дается знаменитой актрисе

    38-летняя Джессика Симпсон, для которой нынешняя беременность стала особенно тяжелой, совсем скоро родит третьего ребенка. Певица уже воспитывает шестилетнюю дочь и пятилетнего сына от своего мужа - бывшего игрока НФЛ Эрика Джонсона, и уверена, что трудные девять месяцев стоят того. Бессонница, отеки, боли в спине, бронхит, постоянное недомогание и другие сложности не лишили Джессику здоровой иронии: Симпсон выложила новое фото в бикини с подписью Jess-tation

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    Ранее сообщалось, что Симпсон много времени провела в больнице с бронхитом, которым болеет уже четвертый раз за два месяца. Вернувшись домой, Джессика поспешила успокоить подписчиков: «Кашель был очень болезненным, но мне становится лучше с каждым днем. За здоровьем малышки следили врачи, с ней все отлично. Я на пути к выздоровлению и считаю дни до момента, когда увижу ее улыбку».

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    Беременная Джессика Симпсон шокировала подписчиков фотографией в бикини
    Беременная Джессика Симпсон шокировала подписчиков фотографией в бикини
    Беременная Джессика Симпсон шокировала подписчиков фотографией в бикини
    Беременная Джессика Симпсон шокировала подписчиков фотографией в бикини
    Беременная Джессика Симпсон шокировала подписчиков фотографией в бикини
    Беременная Джессика Симпсон шокировала подписчиков фотографией в бикини
    Беременная Джессика Симпсон шокировала подписчиков фотографией в бикини

    Напомним, восхождение к славе Джессики Симпсон началось в 1999 году. С тех пор Симпсон выпустила семь студийных альбомов, снялась во многих телевизионных шоу, фильмах и рекламных роликах, запустила свою линию косметики, обуви и сумок для женщин, создала свои ароматы. Она активно участвует в благотворительной деятельности. В 2005 году выпустила собственную модную коллекцию The Jessica Simpson Collection.

     

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