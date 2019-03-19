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    Шоу-биз

    Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе

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    Кончита Вуртс - Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе
    Кончита Вуртс

    Скандальная звезда «Евровидения» теперь выглядит как мужчина с седыми волосами и бородой.

    Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году. Необычная внешность певицы, с длинными волосами и бородой, дополненная яркими концертными платьями, вызвала неоднозначную реакцию публики. За псевдонимом скрывался артист Том Нойвирт. 30-летний певец борется с ВИЧ - откровенно рассказать поклонникам о диагнозе его вынудил шантаж бывшего возлюбленного.

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    Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе
    Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе
    Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе
    Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе
    Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе
    Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе
    Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе
    Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе
    Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе
    Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе
    Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе
    Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе
    Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе
    Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе
    Кончита Вурст кардинально сменила имидж в новом клипе

    В прошлом году он решил отказаться от необычного образа и вернуться к мужественности, несмотря на то что он не жалеет о скандальном внешнем виде. Том Нойвирт теперь выглядит как мужчина, однако от псевдонима «Кончита Вурст» не отказался. 15 марта Том Нойвирт на канале Кончиты Вурст опубликовал новый клип на песню «Hit Me». В нем видно, что певец отказался от длинных черных волос, но оставил бороду. Он перекрасил всю растительность на лице в белый цвет.

    «Я чувствую, что хочу создать новую личность… с бородатой женщиной я добился всего, чего хотел после победы в конкурсе. Я спрашиваю себя больше, чем когда-либо в эти дни, что я могу сделать хорошо. Я ищу себя, и Том восстает. Она мне больше не нужна… Я должен убить ее», - передают слова Тома Нойвирта портал Lad Bible.

     

    Евровидение артист певица ВИЧ
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