Тина Кароль не смогла отказать Дану Балану (видео)



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Тина Кароль и Дан Балан politeka.net

Во время вокальных боев харизматичный Балан пригласил Кароль на медленный танец

В воскресенье, 17 марта зрители увидели решающую и очень драматичную битву «Голоса страны-9». В «музыкальных поединках» сошлись сильнейшие народные таланты, которые во время слепых прослушиваний покорили сердца тренеров вокального шоу.

Уже которую неделю подряд вся страна наблюдает за отношениями, которые развиваются между тренерами Тиной Кароль и Даном Баланом. Балан не скрывает своего восхищения украинской певицей и не скупится на комплименты и подарки.

В это воскресенье во время вокального батла между участниками команды Дана Балана – Гиорги Дарахвелидзе, Самуила Грилли и Софией Шафир, которые выполнили чувственную композицию, звездный тренер не сдержался и пригласил Тину Кароль на медленный танец. Певица не смогла ему отказать.

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Кроме того Дан Балан признался, что это его любимая песня, и посвятил он ее Тине Кароль.

Джерело: 1+1