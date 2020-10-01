СМИ: Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом



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Актер закрутил роман с Камилой Морроне в конце 2017 года

45-летний Леонардо ДиКаприо уже три года встречается с 23-летней моделью Камилой Морроне. Недавно в Сети появились слухи, что девушка находится в ожидании первенца. Поклонники звезд сделали такой вывод, глядя на последние снимки, сделанные папарацци. На них Камила, которая ранее рекламировала нижнее белье, выглядит совсем не так, как прежде.

Беременность пассии звезды фильма «Титаник» также подтвердили инсайдеры. В беседе с изданием Womans day они отметили, что Морроне действительно ждет ребенка. Судя по тому, что живот модели пока сложно рассмотреть невооруженным взглядом, речь идет о первом триместре.

Звездная пара пока никак не прокомментировала новость, которая разлетелась по Сети как горячие пирожки. Однако инсайдеры уверены, что Лео и его возлюбленная до последнего не станут рассказывать о беременности и о рождении малыша, поскольку привыкли вести закрытый образ жизни.

Напомним, что Леонардо ДиКаприо закрутил роман с Камилой Морроне в конце 2017 года. Экзотическая красавица родилась в Аргентине, но затем перебралась в США. Камила сопровождает Лео повсюду — на отдыхе и на съемках. Знаменитостей видят вместе в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке, на Лазурном берегу Франции и в Италии. Говорят, что Морроне уже успела очаровать маму ДиКаприо — Ирмелин, которая с нетерпением ждет очаровательных внуков.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»