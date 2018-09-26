Соблазнительная Настя Каменских на пляже в Майами-Бич (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В перерывах между съемками NK успевает хорошо отдыхать

Как известно, Настя Каменских находится в Америке, где занимается продвижением новой песни «Peligroso». Настя нацелилась на привлечение латиноамериканской аудитории, поэтому выступает в эфирах крупных испаноязычных каналов.

Но как можно постоянно работать, находясь в Майами-Бич – столице пляжной культуры. Настя не смогла устоять и сделала фото в купальнике, на котором показала упругие ягодицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Сен 2018 в 11:59 PDT

Ранее «Скотч» рассказывал, как Настя Каменских представила украинскую песню на ведущем европейском радио