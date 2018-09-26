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    Шоу-биз

    Соблазнительная Настя Каменских на пляже в Майами-Бич (фото)

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    Соблазнительная Настя Каменских на пляже в Майами-Бич (фото)

    В перерывах между съемками NK успевает хорошо отдыхать

    Как известно, Настя Каменских находится в Америке, где занимается продвижением новой песни «Peligroso». Настя нацелилась на привлечение латиноамериканской аудитории, поэтому выступает в эфирах крупных испаноязычных каналов.

    Но как можно постоянно работать, находясь в Майами-Бич – столице пляжной культуры. Настя не смогла устоять и сделала фото в купальнике, на котором показала упругие ягодицы.  

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    Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

    Ранее «Скотч» рассказывал, как Настя Каменских представила украинскую песню на ведущем европейском радио

    Настя Каменских самые сексуальные шоу-бизнес
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