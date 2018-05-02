Стало известно, кто стал музыкальным продюсером нового сезона шоу «Х-фактор»

Телеканал СТБ приступил к съемкам девятого сезона популярного вокального шоу

Кресла судей снова заняли полюбившиеся зрителям Андрей Данилко, Настя Каменских, Дмитрий Шуров и Олег Винник. А также у шоу появляется новый музыкальный продюсер – Вадим Лисица, известный сотрудничеством с такими артистами как Alyosha, Cветлана Лобода, группой «Время и Стекло» и Mozgi Production. «Мы продолжаем



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Судьи проекта Х-фактор

Телеканал СТБ приступил к съемкам девятого сезона популярного вокального шоу

Кресла судей снова заняли полюбившиеся зрителям Андрей Данилко, Настя Каменских, Дмитрий Шуров и Олег Винник. А также у шоу появляется новый музыкальный продюсер – Вадим Лисица, известный сотрудничеством с такими артистами как Alyosha, Cветлана Лобода, группой «Время и Стекло» и Mozgi Production.

«Мы продолжаем трудиться над тем, чтобы победитель нашего шоу получил возможность сразу активно продолжить свою карьеру на украинской сцене. Для этого в прошлом году мы изменили приз за победу – вместо 1 млн грн в денежном эквиваленте артист получает профессиональную поддержку от канала на ту же сумму: запись песни, клип и ротацию на радио. А теперь мы пригласили к сотрудничеству известного музыкального продюсера Вадима Лисицу, который точно знает, как устроен украинский шоу-бизнес, и что делать начинающим артистам для своего профессионального развития и продвижения», - рассказала Scotch Елена Романенко.

По ее словам, в обязанности музыкального продюсера войдет работа с репертуаром участников и аранжировками.

«Я давно наблюдаю за «Х-фактором», поскольку постоянно отслеживаю появление новых артистов в украинском шоу-бизнесе. Мы с певицей Alyosha ездили на съемки прямого эфира, где она выступала в дуэте с группой Detach. Меня впечатлило то, насколько все профессионально, захватывающе и красиво. И когда в конце прошлого года Елена Романенко предложила мне подумать над тем, чтобы стать музыкальным продюсером этого шоу, мне стало интересно. У меня было достаточно много времени для того, чтобы взвесить все за и против, изучить вопрос, потому что опыт на подобных проектах у меня есть, но все-таки их отличия с «Х-фактором» достаточно существенные, - говорит Вадим Лисица. - Моя работа заключается в том, чтобы участники проекта максимально хорошо себя проявили. Чтобы у них были максимально подходящие песни и чтобы в итоге мы получили очень хорошее, мощное шоу. А также я искренне надеюсь, что на проекте увижу артиста, с которым захочу продолжить сотрудничество. Потому что «Х-фактор» – это первый проект в стране, который является кузницей кадров для нас, продюсеров, и я бы очень хотел, чтобы победители шоу в итоге становились настоящими артистами, которых любит публика, к которым приходят на концерты, которых обожают, которые потом долгие годы творят, пишут музыку и делают наш мир добрее и светлее с помощью песни».