У судьи украинского «Х-Фактора» нашли серьезные болезни

Лечащий врач музыкального критика перечислил все недуги известного эксперта поп-музыки

У музыкального критика Сергея Соседова, который выступал судьей вокального шоу «Х-фактор», нашли опасные болезни. Об этом в передаче «Секрет на миллион» рассказал лечащий врач звезды Ирина Филатова, сообщает «Главком». «Камни в желчном пузыре, застойные явления. Хронический пиелонефрит. Обильные кисты в

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Сергей Соседов

Лечащий врач музыкального критика перечислил все недуги известного эксперта поп-музыки

У музыкального критика Сергея Соседова, который выступал судьей вокального шоу «Х-фактор», нашли опасные болезни. Об этом в передаче «Секрет на миллион» рассказал лечащий врач звезды Ирина Филатова, сообщает «Главком».

«Камни в желчном пузыре, застойные явления. Хронический пиелонефрит. Обильные кисты в почках. В щитовидной железе нашли кисту», - констатировала медик.

Также в ходе передачи критик рассказал о других своих тайнах. В частности, он поделился горьки опытом утраты своего банковского вклада из-за того, что банк, в котором был открыт депозит – «сгорел». В результате он потерял около 11,5 млн рублей (около $200 тыс.).

Кроме того Соседов отметил, что в последние годы Алла Пугачева стала петь значительно хуже. Он полагает, что репертуар у певицы слишком слабый и недостойный звезды эстрады. Соседов считает, что Пугачева должна завершить карьеру. По его мнению, брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина — это ее проект, любви между ними нет, а их венчание было ошибкой.