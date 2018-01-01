Yurcash представил рок-симфонию для Нацотбора на «Евровидение»

Официально композиция будет представлена 17 февраля

Популярная группа Yurcash, которая недавно пробилась в финал шоу «Х-Фактор», опубликовала песню, с которой выступит во втором полуфинале национального отбора на Евровидение-2018. Композиция получила название Stop killing Love («Прекратите убивать любовь»). Автором песни выступил фронтмен группы Юрий Юрченко, пишет

ГЛАВКОМ



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Yurcash

Официально композиция будет представлена 17 февраля

Популярная группа Yurcash, которая недавно пробилась в финал шоу «Х-Фактор», опубликовала песню, с которой выступит во втором полуфинале национального отбора на Евровидение-2018. Композиция получила название Stop killing Love («Прекратите убивать любовь»). Автором песни выступил фронтмен группы Юрий Юрченко, пишет «Главком».

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... Бог и есть Любовь... Люди, не убивайте Любовь», - говорится в подписи к треку.

Yurcash выступит во втором полуфинале Найотбора 17 февраля под номером шесть.

Напомним, по результатам первого этапа национального отбора в финал вышли Vilna, The Erised и Laud.

А финал конкурса состоится 24 февраля. На нем и будет назван представитель песенного конкурса от Украины.