Судья «Х-Фактора» Кондратюк назвал фаворита Нацотбора на «Евровидение»

Шоумен призвал судей обратить внимание на харизму одного из молодых отечественных исполнителей

Телевизионный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк («Х-фактор», «Караоке на Майдане») считает, что все шансы победить на Нацотборе на «Евровидение» есть у певца Melovin. При этом он отметил, что не встретил среди нынешних композиций, которые претендуют на участие в песенном конкурсе от Украины, таких, которые бы



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Игорь Кондратюк

Шоумен призвал судей обратить внимание на харизму одного из молодых отечественных исполнителей

Телевизионный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк («Х-фактор», «Караоке на Майдане») считает, что все шансы победить на Нацотборе на «Евровидение» есть у певца Melovin.

При этом он отметил, что не встретил среди нынешних композиций, которые претендуют на участие в песенном конкурсе от Украины, таких, которые бы выглядели бы явными лидерами.

«На месте судей я бы обратил внимание на то, что Melovin регулярно (полуфинал и финал прошлого года, второй полуфинал неделю назад) получает первое место в голосовании зрителей, причем – со значительным преимуществом. О чем это говорит? О том, что Melovin – самый харизматичный из финалистов. А значит – заинтересует европейских зрителей, в том числе своим образом. И песня у него – на уровне. Поэтому я считаю именно Melovin (сценический псевдоним одесского парня Кости Бочарова, победителя «Х-фактора») логичным победителем национального отбора на Евровидение», - говорит Кондратюк.

Также шоумен добавил, что именно на этого артиста уже обратила внимание иностранная пресса.

Джерело: Сегодня