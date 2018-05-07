Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев

Эфемерное искусство Джеймса Бранта очаровало сеть

Кого-то из творческих людей вдохновляют красивые места, кого-то - прекрасные женщины, а другие ищут вдохновение в самой природе и создают великолепные творения с использованием самых, казалось бы, привычных материалов. Вот и британский художник Джеймс Брант создаёт впечатляющие инсталляции из листьев, травы, камней. На его инсталляции можно