Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
- Сьогодні, 07:09
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Эфемерное искусство Джеймса Бранта очаровало сеть
Кого-то из творческих людей вдохновляют красивые места, кого-то - прекрасные женщины, а другие ищут вдохновение в самой природе и создают великолепные творения с использованием самых, казалось бы, привычных материалов.
Вот и британский художник Джеймс Брант создаёт впечатляющие инсталляции из листьев, травы, камней. На его инсталляции можно долго смотреть, рассматривая каждую деталь. А некоторые пользователи сети отмечают, что такой вид искусства расслабляет и заставляет окунуться в мысли о вечном.
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Джерело: Культурология