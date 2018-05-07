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    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев

    Эфемерное искусство Джеймса Бранта очаровало сеть
    Кого-то из творческих людей вдохновляют красивые места, кого-то - прекрасные женщины, а другие ищут вдохновение в самой природе и создают великолепные творения с использованием самых, казалось бы, привычных материалов. Вот и британский художник Джеймс Брант создаёт впечатляющие инсталляции из листьев, травы, камней. На его инсталляции можно
    • Сьогодні, 07:09
    • Розсилка

    Эфемерное искусство Джеймса Бранта очаровало сеть

    Кого-то из творческих людей вдохновляют красивые места, кого-то - прекрасные женщины, а другие ищут вдохновение в самой природе и создают великолепные творения с использованием самых, казалось бы, привычных материалов.
    Вот и британский художник Джеймс Брант создаёт впечатляющие инсталляции из листьев, травы, камней. На его инсталляции можно долго смотреть, рассматривая каждую деталь. А некоторые пользователи сети отмечают, что такой вид искусства расслабляет и заставляет окунуться в мысли о вечном.

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    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев
    Британский художник создаёт вдохновляющие инсталляции из камней, веток и опавших листьев

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    Джерело: Культурология

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