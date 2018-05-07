Украинский актер признан самым красивым мужчиной мира

Артист занял первое место в конкурсе Mister Sea World 2018

Актер театра и кино Украины Богдан Юсипчук получил статус самого красивого мужчины мира в конкурсе Mister Sea World 2018, который проходило в Латинской Америке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Мама... Папа... Спасибо, что подарили мне жизнь. Люблю вас. Я тут пять минут назад мировой конкурс выиграл», - написал Богдан,

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Богдан Юсипчук

Артист занял первое место в конкурсе Mister Sea World 2018

Актер театра и кино Украины Богдан Юсипчук получил статус самого красивого мужчины мира в конкурсе Mister Sea World 2018, который проходило в Латинской Америке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Мама... Папа... Спасибо, что подарили мне жизнь. Люблю вас. Я тут пять минут назад мировой конкурс выиграл», - написал Богдан, сообщает «Главком».

В 2014 году Юсипчук завоевал титул «Мистер Украина». В том же году в Великобритании на международном конкурсе среди мужчин Mr World он удостоился титула «Мистер Конгениальность» и занял третье место в соревнованиях по экстремальному спорту.

Актер снимался в таких фильмах и сериалах, как «Возвращение Мухтара», «Гвардия», «Тени незабытых предков», «На линии жизни», «Чунгул».