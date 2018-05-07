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    Украинский актер признан самым красивым мужчиной мира

    Артист занял первое место в конкурсе Mister Sea World 2018
    Актер театра и кино Украины Богдан Юсипчук получил статус самого красивого мужчины мира в конкурсе Mister Sea World 2018, который проходило в Латинской Америке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Мама... Папа... Спасибо, что подарили мне жизнь. Люблю вас. Я тут пять минут назад мировой конкурс выиграл», - написал Богдан,
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:27
    • Розсилка
    Богдан Юсипчук
    Богдан Юсипчук

    Артист занял первое место в конкурсе Mister Sea World 2018

    Актер театра и кино Украины Богдан Юсипчук получил статус самого красивого мужчины мира в конкурсе Mister Sea World 2018, который проходило в Латинской Америке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Мама... Папа... Спасибо, что подарили мне жизнь. Люблю вас. Я тут пять минут назад мировой конкурс выиграл», - написал Богдан, сообщает «Главком».

    В 2014 году Юсипчук завоевал титул «Мистер Украина». В том же году в Великобритании на международном конкурсе среди мужчин Mr World он удостоился титула «Мистер Конгениальность» и занял третье место в соревнованиях по экстремальному спорту.

    Актер снимался в таких фильмах и сериалах, как «Возвращение Мухтара», «Гвардия», «Тени незабытых предков», «На линии жизни», «Чунгул».

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    Украинский актер признан самым красивым мужчиной мира
    Украинский актер признан самым красивым мужчиной мира
    Украинский актер признан самым красивым мужчиной мира
    Украинский актер признан самым красивым мужчиной мира
    Украинский актер признан самым красивым мужчиной мира
    Украинский актер признан самым красивым мужчиной мира
    Украинский актер признан самым красивым мужчиной мира

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