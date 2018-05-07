Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников

Каждая буква отражает неповторимый стиль знаменитых хужожников

Некоторые уделяют мало внимания типографике, а благодаря этому незаметному искусству получаются стильные и оригинальные шрифты. В течение 36 дней в рамках проекта «Type» цифровые художники создавали необычный алфавит. Они вдохновились работами знаменитых художников и каждому из них посвятили отдельную букву, отражающую их



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Каждая буква отражает неповторимый стиль знаменитых хужожников

Некоторые уделяют мало внимания типографике, а благодаря этому незаметному искусству получаются стильные и оригинальные шрифты.

В течение 36 дней в рамках проекта «Type» цифровые художники создавали необычный алфавит. Они вдохновились работами знаменитых художников и каждому из них посвятили отдельную букву, отражающую их неповторимый стиль.

Так по одному символу можно без труда узнать, в честь кого он создан. Предлагаем вам взглянуть на этот оригинальный алфавит.

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Джерело: twizz.ru