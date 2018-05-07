Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
- Сьогодні, 09:01
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Каждая буква отражает неповторимый стиль знаменитых хужожников
Некоторые уделяют мало внимания типографике, а благодаря этому незаметному искусству получаются стильные и оригинальные шрифты.
В течение 36 дней в рамках проекта «Type» цифровые художники создавали необычный алфавит. Они вдохновились работами знаменитых художников и каждому из них посвятили отдельную букву, отражающую их неповторимый стиль.
Так по одному символу можно без труда узнать, в честь кого он создан. Предлагаем вам взглянуть на этот оригинальный алфавит.
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Джерело: twizz.ru