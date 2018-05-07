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    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников

    Каждая буква отражает неповторимый стиль знаменитых хужожников
    Некоторые уделяют мало внимания типографике, а благодаря этому незаметному искусству получаются стильные и оригинальные шрифты. В течение 36 дней в рамках проекта «Type» цифровые художники создавали необычный алфавит. Они вдохновились работами знаменитых художников и каждому из них посвятили отдельную букву, отражающую их
    • Сьогодні, 09:01
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    Каждая буква отражает неповторимый стиль знаменитых хужожников

    Некоторые уделяют мало внимания типографике, а благодаря этому незаметному искусству получаются стильные и оригинальные шрифты.

    В течение 36 дней в рамках проекта «Type» цифровые художники создавали необычный алфавит. Они вдохновились работами знаменитых художников и каждому из них посвятили отдельную букву, отражающую их неповторимый стиль.

    Так по одному символу можно без труда узнать, в честь кого он создан. Предлагаем вам взглянуть на этот оригинальный алфавит.

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    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников
    Дизайнеры создали алфавит, каждая буква которого выполнена в стиле знаменитых художников

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    Джерело: twizz.ru

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