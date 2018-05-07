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    Новые «Мстители» собрали в прокате $1 млрд в рекордные сроки

    Блокбастер побил достижение «Звездных войн: Пробуждения силы»
    Новый блокбастер студии Marvel «Мстители: Война бесконечности» преодолел отметку в $1 млрд сборов за 11 дней проката. Это является абсолютным рекордом. Предыдущему лидеру по такому бокс-офису является фильм «Звездные войны: Пробуждение силы». Чтобы собрать $1 млрд в прокате последнему потребовалось 12 дней, пишет
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:20
    • Розсилка
    &laquo;Мстители: Война бесконечности&raquo;
    «Мстители: Война бесконечности»

    Блокбастер побил достижение «Звездных войн: Пробуждения силы»

    Новый блокбастер студии Marvel «Мстители: Война бесконечности» преодолел отметку в $1 млрд сборов за 11 дней проката. Это является абсолютным рекордом. Предыдущему лидеру по такому бокс-офису является фильм «Звездные войны: Пробуждение силы». Чтобы собрать $1 млрд в прокате последнему потребовалось 12 дней, пишет «Главком».

    Около трети общей суммы, собранной в прокате, обеспечил американский рынок. При этом лента еще не вышла в прокат в Китае, где обычно подобные блокбастеры существенно пополняют свою кассу.

    За первый уик-энд фильм собрал $630 млн долларов по всему миру. Это также стало рекордом по сборам за первый уикенд.

    Отмечается, что за всю историю 34 фильмам удалось преодолеть отметку в миллиард долларов кассовых сборов. "Война бесконечности" стала шестым фильмом Marvel и 17 фильмом Disney, который показал такой результат.

    Картина стала третьей частью серии фильмов о Мстителях. Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса – Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Все, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда еще не была столь неопределенной.

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