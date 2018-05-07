Новые «Мстители» собрали в прокате $1 млрд в рекордные сроки

Блокбастер побил достижение «Звездных войн: Пробуждения силы»

Новый блокбастер студии Marvel «Мстители: Война бесконечности» преодолел отметку в $1 млрд сборов за 11 дней проката. Это является абсолютным рекордом. Предыдущему лидеру по такому бокс-офису является фильм «Звездные войны: Пробуждение силы». Чтобы собрать $1 млрд в прокате последнему потребовалось 12 дней, пишет

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Мстители: Война бесконечности»

Блокбастер побил достижение «Звездных войн: Пробуждения силы»

Новый блокбастер студии Marvel «Мстители: Война бесконечности» преодолел отметку в $1 млрд сборов за 11 дней проката. Это является абсолютным рекордом. Предыдущему лидеру по такому бокс-офису является фильм «Звездные войны: Пробуждение силы». Чтобы собрать $1 млрд в прокате последнему потребовалось 12 дней, пишет «Главком».

Около трети общей суммы, собранной в прокате, обеспечил американский рынок. При этом лента еще не вышла в прокат в Китае, где обычно подобные блокбастеры существенно пополняют свою кассу.

За первый уик-энд фильм собрал $630 млн долларов по всему миру. Это также стало рекордом по сборам за первый уикенд.

Отмечается, что за всю историю 34 фильмам удалось преодолеть отметку в миллиард долларов кассовых сборов. "Война бесконечности" стала шестым фильмом Marvel и 17 фильмом Disney, который показал такой результат.

Картина стала третьей частью серии фильмов о Мстителях. Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса – Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Все, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда еще не была столь неопределенной.