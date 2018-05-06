Испанский People выпустил номер, где все портреты сняты на айфон

Ранее подобным образом экспериментировали некоторые другие издания: в их числе — Sports Illustrated и Billboard Magazine

Испанский People Magazine выпустил номер «50 самых красивых людей 2018 года», в котором все портреты, включая обложку, были сделаны с помощью камеры iPhone X, пишет Apple Insider. Многие пользователи и СМИ предположили, что выпуск журнала — часть рекламной кампании Apple «Снимай на iPhone». Об этом



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Ранее подобным образом экспериментировали некоторые другие издания: в их числе — Sports Illustrated и Billboard Magazine

Испанский People Magazine выпустил номер «50 самых красивых людей 2018 года», в котором все портреты, включая обложку, были сделаны с помощью камеры iPhone X, пишет Apple Insider.

Многие пользователи и СМИ предположили, что выпуск журнала — часть рекламной кампании Apple «Снимай на iPhone». Об этом косвенно свидетельствует то, что новость о выходе номера в своем твиттере опубликовал гендиректор Apple Тим Кук.

People — не первое издание, которое использует мобильные камеры в своих фотосессиях: ранее подобным образом экспериментировали, например, Sports Illustrated и Billboard Magazine. Правда, обычно журналы ограничиваются тем, что снимают на смартфон лишь обложку, а People таким же образом снял и остальные фотографии номера.

Джерело: Bird In Flight