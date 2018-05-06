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    Испанский People выпустил номер, где все портреты сняты на айфон

    Ранее подобным образом экспериментировали некоторые другие издания: в их числе — Sports Illustrated и Billboard Magazine
    Испанский People Magazine выпустил номер «50 самых красивых людей 2018 года», в котором все портреты, включая обложку, были сделаны с помощью камеры iPhone X, пишет Apple Insider.  Многие пользователи и СМИ предположили, что выпуск журнала — часть рекламной кампании Apple «Снимай на iPhone». Об этом
    • Сьогодні, 18:00
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    Ранее подобным образом экспериментировали некоторые другие издания: в их числе — Sports Illustrated и Billboard Magazine

    Испанский People Magazine выпустил номер «50 самых красивых людей 2018 года», в котором все портреты, включая обложку, были сделаны с помощью камеры iPhone X, пишет Apple Insider. 

    Многие пользователи и СМИ предположили, что выпуск журнала — часть рекламной кампании Apple «Снимай на iPhone». Об этом косвенно свидетельствует то, что новость о выходе номера в своем твиттере опубликовал гендиректор Apple Тим Кук.

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    Испанский People выпустил номер, где все портреты сняты на айфон
    Испанский People выпустил номер, где все портреты сняты на айфон
    Испанский People выпустил номер, где все портреты сняты на айфон
    Испанский People выпустил номер, где все портреты сняты на айфон

    People — не первое издание, которое использует мобильные камеры в своих фотосессиях: ранее подобным образом экспериментировали, например, Sports Illustrated и Billboard Magazine. Правда, обычно журналы ограничиваются тем, что снимают на смартфон лишь обложку, а People таким же образом снял и остальные фотографии номера.

    Джерело: Bird In Flight

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