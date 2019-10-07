Светлана Лобода в трусах показала эффективные упражнения на кровати



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Чтобы восхищать поклонников стройной фигурой, 36-летняя певица много времени уделяет тренировкам

Светлана Лобода показала эффективное упражнение, которое можно выполнять, не выходя из дома и даже не вставая с постели. «Суперзвезда» продемонстрировала, как нужно качать ягодицы и бедра при помощи фитнес-резинки. Светлана в бежевом топе и черных трусиках легла животом вниз на кушетку и обхватила ее руками. При этом ноги певицы остались в воздухе.

Надев на голени фитнес-резинку, Лобода начала энергично разводить ноги в стороны. Артистка поделилась с поклонниками видео, на котором отчетливо видно, как работают мышцы на ее накачанных ногах и ягодицах. «Ох, ах и ух», – с юмором подписала звезда свой новый пост.