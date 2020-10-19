«Танцы со звездами»: кто стал главным неудачником восьмого эфира



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В следующий эфир не прошли Позитив и Юлия Сахневич

Состоялся восьмой прямой эфир обновленного четвертого сезона проекта «Танцы со звездами».

Участники танцевали под хиты Верки Сердючки, которая также стала четвертой приглашенной судьей проекта и звездным гостем восьмого эпизода. Впрочем, не всем удалось покорить сердца судей и зрителей. Так, в зону риска попали: больные коронавирусом Позитив и Юлия Сахневич, вместо которых выступили Арам Арзуманян и Тоня Руденко, Сергей Танчинец и Яна Цибульская и Оля Фреймут с Ильей Падзиной.

В шаге от вылета зрители спасли солиста рок-группы «Беz Обмежень», а вот двум другим парам пришлось исполнять «танец за жизнь».

Поскольку Позитив и Сахневич находились дома на самоизоляции, вместо них снова вышли на паркет Арам и Тоня. Участники без подготовки одновременно исполнили джайв.

В результате, судьи решили оставить в проекте Ольгу Фреймут и Илью Падзину.

«Я бы с удовольствием посмотрел настоящий батл Оли и Позитива и там не было все так однозначно. И мне кажется, Позитиву было бы еще что показать в шоу. Но физически имеем то, что имеем, Позитива нет сегодня здесь на паркете, поэтому я отдаю свой голос Ольге Фреймут», - отметил Влад Яма.

Позитив и Юлия Сахневич поблагодарили участников и создателей шоу и отметили, что здоровье — важнее чего-либо.