«Прыгнула на меня со спины»: Ирина Федишин рассказала о нападении фанатки на концерте



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Известная украинская певица Ирина Федишин и продюсер Роман Муха

Поклонница звезды прыгнула на певицу прямо на сцене

Известная украинская певица Ирина Федишин откровенно рассказала о недостатках своей популярности и курьезах. Так, в интервью Роману Мухе в программе «Легенда» артистка вспомнила, как во время одного из концертов на нее напала бешеная фанатка.

«Она вышла на сцену в тот момент, когда было очень много охранников под сценой! Но они, видимо, смотрела на звезды на небе, как они хорошо светят. Я не знаю, куда они смотрели. Она прыгнула на меня со спины, обхватила руками и ногами. Это был день города, вечер, большая аудитория зрителей на площади. Я что-то пою или рассказываю и чувствую, как на меня сзади безумно набрасываются. Я ошеломлена, думаю, что-то не то и начинаю туда-сюда, а она чем раз, тем более... А охранники смотрят на звезды под сценой», - вспомнила певица.

Спастись от поклонницы Федишин помогли члены коллектива, которые уже спускались со сцены.

«Вернулся балет и начал нас разнимать. Это ужас, честно. Я понимаю, любовь, привязанность, но это уже переступает границы. Поэтому в такие моменты очень важна охрана. Это не в том смысле, что ты такая недоступная, а просто на самом деле есть разные люди и иногда они ведут себя не очень адекватно», - отметила звезда.

Кроме того, исполнительница призналась, что иногда популярность мешает наслаждаться обыденной жизнью. В частности, певице сложно выйти и прогуляться по городу.

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