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    Шоу-биз

    Тина Кароль и группа «Бумбокс» записали совместную песню

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    Тина Кароль и лидер группы &laquo;Бумбокс&raquo; Андрей Хлывнюк - Тина Кароль и группа «Бумбокс» записали совместную песню
    Тина Кароль и лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк

    Премьера трека состоится 4 апреля

    На своих официальных страницах в соцсетях Тина Кароль и группа «Бумбокс» анонсировали премьеру дуэтной композиции.

    Трек, на который музыканты уже успели снять видеоклип, получил название «Безодня».  Для многих фанатов Тины Кароль такой дуэт оказался полной неожиданностью:

    «А как же Дан Балан?», «Сначала подумала, что это Потап», «Что-о-о? Вот это поворот!», - пишут фолловеры в Instagram Тины Кароль.

    Стоит отметить, что премьера песни состоится послезавтра - 4 апреля. 

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