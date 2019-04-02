Тина Кароль и группа «Бумбокс» записали совместную песню



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Тина Кароль и лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк

Премьера трека состоится 4 апреля

На своих официальных страницах в соцсетях Тина Кароль и группа «Бумбокс» анонсировали премьеру дуэтной композиции.

Трек, на который музыканты уже успели снять видеоклип, получил название «Безодня». Для многих фанатов Тины Кароль такой дуэт оказался полной неожиданностью:

«А как же Дан Балан?», «Сначала подумала, что это Потап», «Что-о-о? Вот это поворот!», - пишут фолловеры в Instagram Тины Кароль.

Стоит отметить, что премьера песни состоится послезавтра - 4 апреля.