Тина Кароль и группа «Бумбокс» записали совместную песню
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Розсилка
Тина Кароль и лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк
Премьера трека состоится 4 апреля
На своих официальных страницах в соцсетях Тина Кароль и группа «Бумбокс» анонсировали премьеру дуэтной композиции.
Трек, на который музыканты уже успели снять видеоклип, получил название «Безодня». Для многих фанатов Тины Кароль такой дуэт оказался полной неожиданностью:
«А как же Дан Балан?», «Сначала подумала, что это Потап», «Что-о-о? Вот это поворот!», - пишут фолловеры в Instagram Тины Кароль.
Стоит отметить, что премьера песни состоится послезавтра - 4 апреля.