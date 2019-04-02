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    Шоу-биз

    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»

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    Хелен Миррен - Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен

    Ричард Гир, ставший лидером среди мужчин. лишь на немного опередил 66-летнего Лиама Нисона и 65-летнего Пирса Броснана

    Многие звезды боятся стареть, считая, что возраст поставит крест на их карьере. Но некоторые из них с годами лишь хорошеют, как 73-летняя Хелен Миррен  и 69-летний Ричард Гир, которые стали лидерами рейтингов самых красиво постаревших знаменитостей.

    Этот рейтинг был составлен шведским брендом товаров для ухода за кожей Foreo с помощью масштабного опроса. Его результаты приводит Mirror.

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    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»
    Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»

    Второе место среди самых красивых женщин в возрасте заняла 92-летняя королева Елизавета II. Забавное совпадение - Миррен однажды играла ее роль в фильме 2006 года о принцессе Диане.

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    На третьем месте оказалась 60-летняя Мадонна. В отличие от королевы, которая никогда не делала пластических операций, певица не скрывает, что использует все доступные средства омоложения.

    Пятерку замкнули кантри-певица Долли Партон (73 года) и Шер (72 года).

    Ричард Гир, ставший лидером среди мужчин. лишь на немного опередил 66-летнего Лиама Нисона и 65-летнего Пирса Броснана. Арнольд Шварценеггер (71 год) и Харрисон Форд (76 лет) замкнули пятерку самых красивых пожилых мужчин.

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    Хелен Миррен никогда не стеснялась возраста. Она спокойно может поделиться селфи без макияжа и прийти на радиоэфир в полупрозрачной юбке. Недавно актриса посетила Москву, где приняла участие в церемонии награждения международной профессиональной музыкальной премией Bravo.

     

    Джерело: Cosmopolitan

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