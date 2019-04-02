Хелен Миррен и Ричард Гир возглавили рейтинги самых красивых звезд «в возрасте»



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Хелен Миррен

Ричард Гир, ставший лидером среди мужчин. лишь на немного опередил 66-летнего Лиама Нисона и 65-летнего Пирса Броснана

Многие звезды боятся стареть, считая, что возраст поставит крест на их карьере. Но некоторые из них с годами лишь хорошеют, как 73-летняя Хелен Миррен и 69-летний Ричард Гир, которые стали лидерами рейтингов самых красиво постаревших знаменитостей.

Этот рейтинг был составлен шведским брендом товаров для ухода за кожей Foreo с помощью масштабного опроса. Его результаты приводит Mirror.

Второе место среди самых красивых женщин в возрасте заняла 92-летняя королева Елизавета II. Забавное совпадение - Миррен однажды играла ее роль в фильме 2006 года о принцессе Диане.

На третьем месте оказалась 60-летняя Мадонна. В отличие от королевы, которая никогда не делала пластических операций, певица не скрывает, что использует все доступные средства омоложения.

Пятерку замкнули кантри-певица Долли Партон (73 года) и Шер (72 года).

Ричард Гир, ставший лидером среди мужчин. лишь на немного опередил 66-летнего Лиама Нисона и 65-летнего Пирса Броснана. Арнольд Шварценеггер (71 год) и Харрисон Форд (76 лет) замкнули пятерку самых красивых пожилых мужчин.

Хелен Миррен никогда не стеснялась возраста. Она спокойно может поделиться селфи без макияжа и прийти на радиоэфир в полупрозрачной юбке. Недавно актриса посетила Москву, где приняла участие в церемонии награждения международной профессиональной музыкальной премией Bravo.

Джерело: Cosmopolitan