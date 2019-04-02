Анна Седокова поразила сеть кардинальными изменениями во внешности



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Анна Седокова

36-летняя певица лишилась свой копны густых волос — все ради первого апреля

Анна Седокова вслед за своими коллегами по шоу-бизнесу креативно поздравила подписчиков с 1 апреля. Она опубликовала серию снимков в Instagram, на которых предстала в образе мужчины — с короткими волосами и белой рубашке. В руках исполнительница держала огромные ножницы.

«Перемены к лучшему. В жизни. Особенно в личной. А если перемен нет, нужно стать переменой.

Спасибо, Даниил», — подписала кадры Анна.

Недавно исполнительница призналась, что влюбилась в хоккеиста, но не пояснила в кого именно. В окружении Анны решили, что она закрутила роман с игроком «Динамо» — 24-летним Андреем Мироновым. Позже Седокова опровергла слухи об отношениях со спортсменом, заявив, что сплетни — это чья-то ошибка.

Джерело: graziamagazine.ru