  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Анна Седокова поразила сеть кардинальными изменениями во внешности

    • Розсилка
    Анна Седокова - Анна Седокова поразила сеть кардинальными изменениями во внешности
    Анна Седокова

    36-летняя певица лишилась свой копны густых волос — все ради первого апреля

    Анна Седокова вслед за своими коллегами по шоу-бизнесу креативно поздравила подписчиков с 1 апреля. Она опубликовала серию снимков в Instagram, на которых предстала в образе мужчины — с короткими волосами и белой рубашке. В руках исполнительница держала огромные ножницы.

    «Перемены к лучшему. В жизни. Особенно в личной. А если перемен нет, нужно стать переменой.
    Спасибо, Даниил», — подписала кадры Анна.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Анна Седокова поразила сеть кардинальными изменениями во внешности
    Анна Седокова поразила сеть кардинальными изменениями во внешности
    Анна Седокова поразила сеть кардинальными изменениями во внешности

    Недавно исполнительница призналась, что влюбилась в хоккеиста, но не пояснила в кого именно. В окружении Анны решили, что она закрутила роман с игроком «Динамо» — 24-летним Андреем Мироновым. Позже Седокова опровергла слухи об отношениях со спортсменом, заявив, что сплетни — это чья-то ошибка.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    самые сексуальные певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ