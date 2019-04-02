Группа Mozgi поборется с The Prodigy на премии Berlin Music Video Awards 2019



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Видеоклип на песню «Полюбэ»попал в шорт-лист ежегодной премии.

Группа Mozgi, которая в октябре прошлого года выпустила яркий клип на песню «Полюбэ», стала номинантом музыкальной премии Berlin Music Video Awards 2019.

Клип, снятый Mozgi Production под руководством режиссера Леонида Колосовского, поборется за победу с The Prodigy, FAQ, Corps и другими.

В этом году Berlin Music Video Awards состоится в седьмой раз и состоится с 28 мая до 1 июня. Победителя в номинации Most Trashy определят именно 31 мая.

Джерело: ТСН