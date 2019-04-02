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    Шоу-биз

    Группа Mozgi поборется с The Prodigy на премии Berlin Music Video Awards 2019

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    Mozgi - Группа Mozgi поборется с The Prodigy на премии Berlin Music Video Awards 2019
    Mozgi
    geometria.ru

    Украинские артисты штурмуют мировой музыкальный олимп

    Видеоклип на песню «Полюбэ»попал в шорт-лист ежегодной премии.

    Группа Mozgi, которая в октябре прошлого года выпустила яркий клип на песню «Полюбэ», стала номинантом музыкальной премии Berlin Music Video Awards 2019.

    Клип, снятый Mozgi Production под руководством режиссера Леонида Колосовского, поборется за победу с The Prodigy, FAQ, Corps и другими. 

    В этом году Berlin Music Video Awards состоится в седьмой раз и состоится с 28 мая до 1 июня. Победителя в номинации Most Trashy определят именно 31 мая.

    Джерело: ТСН

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