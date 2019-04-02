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    Оля Полякова и Санта Димопулос разругались в соцсети из-за Зеленского

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    Оля Полякова, Владимир Зеленский и Санта Димопулос - Оля Полякова и Санта Димопулос разругались в соцсети из-за Зеленского
    Оля Полякова, Владимир Зеленский и Санта Димопулос

    Экс-участница группы «Виа Гра» против того, что бы президентом Украины стал Владимир Зеленский

    Певица Оля Полякова поздравила шоумена Владимира Зеленского с выходом во второй тур президентских выборов. Согласно данным ЦВК лидер «Студии Квартал 95» оказался на первом месте, оставив позади своих ближайших соперников Петра Порошенко и Юлию Тимошенко.  Но не всех порадовали результаты голосования. В сети идет бурное обсуждение достоинств и недостатков кандидатов в президенты Украины. Даже представители украинского шоу-бизнеса разделились на два лагеря. Так, украинская певица Оля Полякова уже успела поздравить Зеленского с победой в первом туре и опубликовала совместный снимок с лидером «Студии Квартал 95» в Instagram.

    «В интересное время живем, господа! Поздравляю, Владимир Зеленский».- так подписала фото певица.

    Не смогла сдержать своих эмоций экс-участница группы «Виа Гра» Санта Димопулос и прокомментировала пост Поляковой так:  «В смешное, я бы сказала...».

    Под комментарием Санты тут же разразилась дискуссия. На аргументы в защиту Зеленского Димопулос ответила: «Вы бы посадили свою семью и всех своих близких в новый самолет к человеку, который только играл роль пилота? Включайте мозги. Это полезно».

    Полякова не оставила этот комментарий без внимания: «Какое манипулятивное мнение. Думаю, снять классное кино, создать успешные и прибыльные проекты гораздо сложнее, чем деребанить бабло на верхах. А на счет профи...А зек с двумя сроками, хозяйственник, тебе более профессиональным казался? Полетала бы с ветерком с ним?».

    Также Полякова отметила, что в Украина - демократическая страна и каждый имеет право голосовать и поддерживать того, кого он хочет.

    Напомним, что вчера еще одна певица поддержала Зеленского в соцсети.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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