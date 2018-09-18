Украинский певец победил рак и рассказал о самом главном жизни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Известный украинский музыкант и композитор, экс-участник группы ТНМК, Эдуард Приступа, более известный под псевдонимом Диля, 18 августа празднует свой 43-й день рождения

На своей странице в Facebook Диля опубликовал пост благодарности в честь праздника.

Певец сообщил, что 43 года – это прекрасный возраст для начала чего-то нового в жизни и поблагодарил все, с кем пересекался за эти годы.

«43 - прекрасный возраст для начала новой волны в жизни, в творчестве, во всем. Спасибо всем, кто за этот небольшой срок был рядом, с кем я пересекался, общался, работал, дружил или ссорился. Всякое бывало. Это все опыт. Жизнь изрядно испытывает меня на прочность, но кого-то оно испытывает еще больше, поэтому мне не на что жаловаться вообще», - написал музыкант.

Он отметил, что его всегда вдохновляла и продолжает вдохновлять любовь.

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«Всегда знал - так будет не всегда, все что ни делается, то к лучшему! Любовь вдохновляла и вдохновляет. Оптимизм помогает жить, вера помогает от отчаяния, друзья - они всегда рядом. Спасибо, дорогие», - поблагодарил Диля.

Он напомнил о том, что каждый день может стать последним и посоветовал, как стоит прожить свою жизнь.

«Если можешь помочь - делай это и не думай, будет тебе за это что-то. Каждый день улыбайся утром, читай, развивайся, прогрессируй, учи иностранные языки, просто для себя, путешествуй, не теряй время. Каждый день может стать последним. Когда ты понимаешь это, мелких ссор, обид становится гораздо меньше в твоей жизни, потому что это становится неважным. Важно - когда ты дышишь, любишь, делаешь добрые дела, надышишься и вдохновишься», - советует певец.

Он рассказал, что недавно испытал большое счастье – стал отцом и признался, что каждый день он черпает вдохновение из счастливых глаз жены.

Джерело: Styler.rbc.ua