Замерзший котик поскребся в дверь, умоляя о спасении. Это навсегда изменило его жизнь (фото)

Потребовался год, чтобы привести измученного пушистика в нормальное состояние

Зачастую бродячим животным очень трудно перебороть себя и обратиться за помощью к людям, но этот котик все сделал правильно. Одним зимним днем девушка из Квебека, Канада, услышала жалобное мяуканье и слабый скрежет по стеклу. За стеклянной дверью стоял замерзший рыжий котик, по мордочке которого было понятно, в каком отчаянии он находится, пишет The Dodo.

Девушка тут же впустила его и связалась со своей подругой — Марией Симард, которая работала в приюте для котят. Хоть рыжик уже был взрослым котом, Мария не смогла отказать подруге, увидев присланное ей фото. Как оказалось, пушистик очень вовремя решил попросить помощи у людей. Ветеринары обнаружили у него обморожение лап, следы укусов, клещей, блох, гниющие зубки и диабет. С таким набором котик точно не смог бы пережить зиму.

Пушистика назвали Асланом — в честь льва из сказок Льюиса о Нарнии — и пристроили в семью к волонтеру. Там уже находилась черно-белая кошка Клео. Они быстро подружились и стали неразлучны. Здоровье Аслана значительно улучшилось, и он не уставал благодарить за это окружающих людей.

Аслан был очень милым в клинике. Он просовывал лапку через прутья клетки, чтобы ветеринары, проходя мимо, гладили его. Он очень ласковый — постоянно крутится возле своей приемной мамы и спит рядом с ней. Неудивительно, что Аслан и Клео так полюбили друг друга — у них обоих была тяжелая жизнь, зато теперь все наладилось

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