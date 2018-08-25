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    Здоровье

    Ученые из Израиля доказали, что сексуальные фантазии улучшают отношения

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    Ученые из Израиля доказали, что сексуальные фантазии улучшают отношения

    Фантазии о партнере позитивно влияют не только на сексуальную жизнь, но и улучшают отношения в целом, подтвердили ученые из Междисциплинарного центра Герцлия

    По словам экспертов, сексуальные фантазии могут помочь нам быть более вовлеченными в развитие отношений, пишет The Sun.

    В своем исследовании команда провела ряд тестов на добровольцах. В первых двух участвовали люди, которые имели романтические отношения с кем-либо. Их попросили фантазировать о своих партнерах, а затем описать своей фантазии. Затем их попросили оценить желание улучшить свои отношения, как физически, так и эмоционально.

    Оказалось, что те, кто говорил о своих фантазиях, сообщали о большем желании заняться сексом со своим партнером по сравнению с другими.

    Следующие тесты включали в себя записывание своих фантазий о партнере в течение трех и шести недель. Участникам исследования нужно было отмечать, как часто они фантазировали о своем партнере, а также ежедневно фиксировать восприятие своих отношений - положительное или отрицательное.

    В результате оказалось, что фантазии о партнере усиливают его привлекательность в ваших глазах, а также сокращают негативное восприятие отношений. Таким образом, сексуальные фантазии могут помочь нам больше инвестировать в развитие наших отношений.

    Джерело: Новое Время

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