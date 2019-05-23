В сети появилась петиция с требованием взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дэнни ДеВито

По мнению авторов, только он способен заменить Хью Джекмана

На сайте Change.org появилась петиция «Дэнни ДеВито должен сыграть нового Росомаху в киновселенной Marvel».

«Это единственный человек, способный занять трон после Хью Джекмана. Мы верим, что если Росомаха появится в киновселенной Marvel, то единственный человек, кто справится с задачей, — Дэнни ДеВито», — говорится в тексте петиции.

На данный момент её подписали более 22 тыс. человек.

Джекман вошёл в книгу рекордов Гиннеса за роль Росомахи. Он играл его с 2000 года — всего 16 лет и 228 дней. Впервые в образе когтистого мутанта он появился в фильме Брайана Сингера «Люди Икс». Впоследствии Джекман семь раз возвращался к персонажу, его последним появлением в роли стала картина Джеймса Мэнголда «Логан».

Сейчас актёр собирается принять участие в проекте «Воспоминания» с коллегой по «Величайшему шоумену» Ребеккой Фергюсон. Недавно он озвучил натуралиста Лайонела Фроста в мультфильме «Потерянное звено», а в скором времени планирует приступить к съёмкам в остросюжетном фильме «Хороший шпион».

Джерело: Киноафиша