В сети появилась петиция с требованием взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи
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Розсилка
По мнению авторов, только он способен заменить Хью Джекмана
На сайте Change.org появилась петиция «Дэнни ДеВито должен сыграть нового Росомаху в киновселенной Marvel».
«Это единственный человек, способный занять трон после Хью Джекмана. Мы верим, что если Росомаха появится в киновселенной Marvel, то единственный человек, кто справится с задачей, — Дэнни ДеВито», — говорится в тексте петиции.
На данный момент её подписали более 22 тыс. человек.
Джекман вошёл в книгу рекордов Гиннеса за роль Росомахи. Он играл его с 2000 года — всего 16 лет и 228 дней. Впервые в образе когтистого мутанта он появился в фильме Брайана Сингера «Люди Икс». Впоследствии Джекман семь раз возвращался к персонажу, его последним появлением в роли стала картина Джеймса Мэнголда «Логан».
Сейчас актёр собирается принять участие в проекте «Воспоминания» с коллегой по «Величайшему шоумену» Ребеккой Фергюсон. Недавно он озвучил натуралиста Лайонела Фроста в мультфильме «Потерянное звено», а в скором времени планирует приступить к съёмкам в остросюжетном фильме «Хороший шпион».
Джерело: Киноафиша